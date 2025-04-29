Αυστηρό μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αμέσως μετά την εκλογή του ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, διαμηνύοντας ότι η χώρα του αξίζει σεβασμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα συμμετάσχει σε συνομιλίες για το εμπόριο και την ασφάλεια με τον Αμερικανό πρόεδρο μόνο με τους δικούς της όρους.

Μιλώντας αποκλειστικά στο BBC καθώς έκλειναν οι κάλπες, ο Κάρνεϊ ανέφερε ότι θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον μόνο όταν θα μπορεί να υπάρξει σοβαρή συζήτηση που θα σέβεται την κυριαρχία του Καναδά.

Από την επανεκλογή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ιδέα να γίνει ο Καναδάς η «51η Πολιτεία» των ΗΠΑ, προκαλώντας οργή σε πολλούς Καναδούς.



Ο Κάρνεϊ, ο οποίος ήταν επικεφαλής του Φιλελεύθερου Κόμματος που κατήγαγε ιστορική νίκη στις πρόωρες εκλογές της Δευτέρας, διαμήνυσε ότι «ένα τέτοιο σενάριο δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να συμβεί.»

Μάλιστα, αναφερθείς σε παρόμοια ρητορική του Τραμπ απέναντι και σε άλλες χώρες, ο Κάρνεϊ σημείωσε ότι «ειλικρινά, δεν νομίζω ότι θα συμβεί ποτέ με καμία άλλη χώρα… είτε πρόκειται για τον Παναμά, είτε για τη Γροιλανδία, είτε για οπουδήποτε αλλού».

Ωστόσο, ο Καναδός πρωθυπουργός τόνισε πως υπάρχει «δυνατότητα win-win» για τη χώρα του, αν μπορέσει να εξασφαλίσει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.