Σε τροχιά σύγκλισης Ηνωμένο Βασίλειο – ΕΕ

Προσχέδιο διακήρυξης λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των δύο πλευρών: κοινές θέσεις για Ουκρανία, μεταναστευτικό, εμπόριο. Κινδυνεύει η σχέση Βρετανίας και τραμπικής Αμερικής; Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Τα βρετανικά μέσα έχουν ήδη δώσει τίτλο: «Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση αψηφούν τον Τραμπ με μία νέα στρατηγική εταιρική σχέση για την τόνωση του εμπορίου και της ασφάλειας» γράφει για παράδειγμα ο Guardian, ενώ και άλλες εφημερίδες δεν ξεφεύγουν πολύ από αυτό το μοτίβο.

Τι συμβαίνει όμως και γιατί ο λόγος για μία «νέα στρατηγική συνεργασία»; Πρόκειται για ένα προσχέδιο πολιτικής διακήρυξης Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έγινε τώρα γνωστό και αναμένεται να παρουσιαστεί λεπτομερώς στη Σύνοδο Κορυφής των δύο εταίρων, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου στο Λονδίνο.

Το εν λόγω έγγραφο συντάσσεται από το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, έχει ήδη κοινοποιηθεί στα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ μέρος του δόθηκε και στο πρακτορείο Reuters.

Το περιεχόμενο του προσχεδίου

Είναι εμφανές ότι γίνεται μια προσπάθεια επανεκκίνησης των σχέσεων μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και ευρωπαϊκού μπλοκ μετά τις αναταραχές που προκάλεσε το Brexit. Μάλιστα, η αυτονομία στην οποία ήλπιζε περισσότερο η Μεγάλη Βρετανία αλλά παράλληλα και η Ένωση, μοιάζει δύσκολη και σχεδόν ακατόρθωτη στην εποχή Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ευρώπη πρέπει να βασιστεί στις δικές της δυνάμεις και ότι, μολονότι αργά, είναι μια καλή περίοδος για να σκιαγραφήσει κανείς τα επόμενα αποφασιστικά βήματά της προς αυτή την κατεύθυνση.

Η άμυνα και η ασφάλεια θα βρεθεί στη κορυφή της συνεργασίας, μαζί με την μετανάστευση, που αποτελεί σημαντικό θέμα και για τις δύο πλευρές. Όμως, ακόμα και το κλίμα ή η ανταλλαγή φοιτητών θα συμπεριληφθούν στις συζητήσεις, καθώς υποδεικνύεται μια «κοινή κατανόηση» για ορισμένα κοινά συμφέροντα.

Χαρακτηριστικά ένα κόμματι του προσχεδίου, όπως έχει διαρρεύσει, τονίζει: «Επιβεβαιώνουμε τις κοινές αξίες μας για τη διατήρηση της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας και την κοινή μας δέσμευση για ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο», ενώ προσθέτει ότι και οι δύο «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο πως μπορούμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων της παγκόσμιας οικονομικής τάξης».

Φόβοι ενόψει επανεκκίνησης των σχέσεων

Η βρετανική πλευρά μέχρι στιγμής δεν θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης Στάρμερ ανέφερε ότι «δεν θα σχολιάσουμε κάτι από τις συζητήσεις μας με την Ένωση, καθώς τα θέματα αυτά είναι σε εξέλιξη και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα». «Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι ότι θα ενεργούμε πάντα προς το εθνικό συμφέρον για να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα συμφέροντα για το Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε.

Βέβαια, οι επικριτές της στενότερης συνεργασίας ΗΒ – ΕΕ θεωρούν ότι η κίνηση αυτή «ενέχει ρίσκο» καθώς βάζει σε κίνδυνο την σχέση Βρετανίας – Ηνωμένων Πολιτειών στην εποχή Τραμπ και υπονομεύει την ουσία του Brexit. Την Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρέσβεις των κρατών-μελών έχουν κληθεί στις Βρυξέλλες για να ενημερωθούν, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές το επόμενο μήνα στη Σύνοδο Κορυφής.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.