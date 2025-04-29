«Εδώ είναι Καναδάς, και εμείς αποφασίζουμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, το κόμμα των Φιλελευθέρων του οποίου κέρδισε τις εθνικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα τη Δευτέρα ανανεώνοντας την παραμονή του στην εξουσία, στην πρώτη ομιλία του στην Οτάβα ενώπιον υποστηρικτών του, στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κάρνι πρόσθεσε ότι η χώρα δεν πρέπει να ξεχάσει ποτέ την αμερικανική «προδοσία», σημειώνοντας ότι ο Καναδάς βρίσκεται σε σημείο καμπής.

«Η παλιά μας σχέση με τις ΗΠΑ, που βασίζεται στη σταθερά ενισχυόμενη ολοκλήρωση, έχει τελειώσει», δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Έχουμε ξεπεράσει το σοκ της αμερικανικής προδοσίας, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τα μαθήματα. Πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας και να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον».

Ο Κάρνι προειδοποίησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να «καταβάλει» τον Καναδά και να θέσει τη χώρα υπό τον έλεγχό του, διαβεβαιώνοντας όμως τους Καναδούς ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ.

«Η Αμερική θέλει τη γη μας, τους πόρους μας, το νερό μας. Αυτές δεν είναι άσκοπες απειλές. Ο Τραμπ προσπαθεί να μας καταβάλει, ώστε η Αμερική να μας κατέχει. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κάρι χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «μερικές φορές εχθρικό» γείτονα, ωστόσο τόνισε την ανάγκη να υπάρχει ενότητα. Πρόσθεσε δε ότι η κυβέρνησή του θα κάνει ότι μπορεί προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας. «Όταν απειλούμαστε, θα αγωνιστούμε όπως μπορούμε προκειμένου να επιτύχουμε μια συμφωνία για τον Καναδά», τονίζοντας ότι «όταν βρεθώ με Τραμπ, θα γίνει έχοντας πλήρη γνώση ότι έχουμε πολλές άλλες επιλογές προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ευημερία όλων των Καναδών».

Στο πλαίσιο αυτό μίλησε για ενίσχυση των σχέσεων με την Ευρώπη και την Ασία. «Αγοράζουμε καναδικά προϊόντα, υποστηρίζουμε τους φίλους και τους γείτονές μας που βρίσκονται στο στόχαστρο του προέδρου Τραμπ. Θα κερδίσουμε αυτόν τον εμπορικό πόλεμο και θα οικοδομήσουμε την ισχυρότερη οικονομία της G7», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα πρέπει να σκεφτούμε φιλόδοξα και να δράσουμε πιο αποφασιστικά», σημείωσε ο Κάρνι, τονίζοντας ότι «θα χρειαστεί να κάνουμε πράγματα που προηγουμένως θεωρούνταν αδύνατα».

«Μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας πολύ περισσότερα από όσα μπορούν ποτέ να λάβουν οι Αμερικανοί. Οι επόμενες ημέρες και μήνες θα είναι απαιτητικοί και θα απαιτηθούν κάποιες θυσίες. Αλλά θα υποστηρίξουμε τους εργαζομένους μας», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Καναδός πρωθυπουργός σημείωσε ότι επέλεξε να ασχοληθεί με την πολιτική επειδή πίστευε ότι ο Καναδάς χρειάζεται να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές, καθοδηγούμενος από τις ισχυρές αξίες που διέπουν το έθνος: ταπεινότητα, φιλοδοξία και ενότητα. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να διατηρήσει αυτές της αξίες.

Πιέρ Πουαλιέβρ: «Πήραμε το υψηλότερο ποσοστό ψήφων που έχει λάβει το κόμμα μας από το 1988»

Ο ηγέτης των Συντηρητικών, Πιέρ Πουαλιέβρ, συνεχάρη τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι για την εκλογική νίκη του, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα είναι επικεφαλής μιας κυβέρνησης μειοψηφίας.

Φάνηκε επίσης να αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησης από την ηγεσία των Συντηρητικών, παρά το γεγονός ότι οδήγησε το κόμμα του σε μια απρόβλεπτη μέχρι πριν από λίγους μήνες εκλογική ήττα.

«Θα είναι τιμή μου να συνεχίσω να αγωνίζομαι για εσάς και να είμαι υπέρμαχος του σκοπού σας καθώς προχωράμε», δήλωσε ο Πουαλιέβρ στους υποστηρικτές του.

«Κερδίσαμε πάνω από 20 έδρες, πήραμε το υψηλότερο ποσοστό ψήφων που έχει λάβει το κόμμα μας από το 1988», πρόσθεσε.

Ο Πουαλιέβρ δεσμεύτηκε παράλληλα ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τους Καναδούς και το δικαίωμά τους σε οικονομικά προσιτή στέγαση και ασφαλείς δρόμους.

«Έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη γραμμή του τερματισμού», δήλωσε ο Πουαλιέβρ στους υποστηρικτές του στην Οτάβα.

«Γνωρίζουμε ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη, αλλά η αλλαγή είναι δύσκολο να επέλθει. Χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται δουλειά. Και γι' αυτό πρέπει να πάρουμε μαθήματα απόψε - ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που οι Καναδοί θα αποφασίσουν για το μέλλον της χώρας», σημείωσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.