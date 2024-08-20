Τραγικές είναι οι συμπτώσεις της μοίρας για δύο μεγιστάνες της τεχνολογίας, οι οποίοι έστησαν μια επιχείρηση, την πούλησαν και στη συνέχεια κατηγορήθηκαν για απάτη.

Ο λόγος για τον Στίβεν Τσάμπερλεν και τον Μάικ Λιντς που έχασαν τη ζωή τους με διαφορά λίγων ωρών.

Ο πρώτος, το περασμένο Σάββατο σε τροχαίο και ο δεύτερος, πιθανότατα είναι νεκρός, αφού το πολυτελές γιοτ βούλιαξε ανοιχτά του Παλέρμο της Σικελίας.

Οι δύο άντρες είχαν κατηγορηθεί για απάτη στις ΗΠΑ, μετά την πώληση για 11 δισεκατομμύρια δολάρια του λογισμικού Autonomy. Και οι δύο για την υπόθεση αυτή, αθωώθηκαν.

Χθες ο δικηγόρος του Στίβεν Τσάμπερλεν έκανε γνωστό ότι το περασμένο Σάββατο ενώ έτρεχε σε δρόμο, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και σκοτώθηκε.

Ο Λιντς και η κόρη του αγνοούνται μετά τη βύθιση χθες του πολυτελούς γιοτ στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας.

Ο Τσάμπερλεν, ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος των οικονομικών στο Autonomy. Πριν από τη δίκη του στις ΗΠΑ, ήταν ο πρώην επικεφαλής επιχειρησιακός διευθυντής της βρετανικής εταιρείας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο Darktrace.

Ναυάγιο - Έρευνες

Οι έρευνες για τους αγνοούμενους από το γιοτ στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας ξεκίνησαν ξανά την Τρίτη.

Έξι τουρίστες - συμπεριλαμβανομένου του Λιντς και της 18χρονης κόρης του - εξακολουθούν να αγνοούνται από το γιοτ με το όνομα Bayesian που χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η σύζυγός του Angela Bacares, διασώθηκε.

Ο πρόεδρος της Morgan Stanley International Bank, Jonathan Bloomer, και ο δικηγόρος Clifford Chance, Chris Morvillo, είναι επίσης μεταξύ των αγνοουμένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.