Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι εντόπισε «περίπου 55 βλήματα» που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο εναντίον του βόρειου Ισραήλ και των κατεχόμενων Υψιπέδων του Γκολάν, μετά την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον θέσεων του ισραηλινού στρατού.

«Κάποια βλήματα αναχαιτίστηκαν και άλλα έπεσαν σε μη κατοικημένες περιοχές. Δεν υπάρχουν τραυματίες», επεσήμανε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολάχ είχε επισημάνει ότι εκτόξευσε πολλές ρουκέτες εναντίον θέσεων του ισραηλινού στρατού στα Υψίπεδα του Γκολάν «σε απάντηση» στα πλήγματα που είχαν στόχο χθες, Δευτέρα, περιοχές του ανατολικού Λιβάνου, μακριά από τη μεθόριο με το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ διευκρίνισε ότι οι μαχητές της εκτόξευσαν «μπαράζ ρουκετών» εναντίον δύο στρατιωτικών θέσεων στο Γκολάν «σε απάντηση στην επίθεση του ισραηλινού στρατού στην περιοχή της Μπεκάα».

Χθες Δευτέρα το βράδυ η ισραηλινή πολεμική αεροπορία είχε ανακοινώσει ότι έπληξε αποθήκες πυρομαχικών της Χεζμπολάχ στην περιοχή αυτή.

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι έπληξε «έναν από τους εκτοξευτήρες» που χρησιμοποιήθηκε σήμερα εναντίον «της Άνω Γαλιλαίας και των Υψιπέδων του Γκολάν».

Μετά την πτώση των βλημάτων ξέσπασαν πυρκαγιές «σε πολλές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ» και πυροσβέστες δίνουν μάχη για να τις κατασβέσουν, σύμφωνα με τον στρατό.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Όμως η ανησυχία για επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή έχει ενταθεί μετά το ισραηλινό πλήγμα που κόστισε τη ζωή σε στρατιωτικό στέλεχος της Χεζμπολάχ στο προπύργιό της σε νότιο προάστιο της Βηρυτού στα τέλη Ιουλίου και τη δολοφονία του επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, η οποία επίσης αποδίδεται στο Ισραήλ. Ιράν και Χεζμπολάχ έχουν προειδοποιήσει ότι θα απαντήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

