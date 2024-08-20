Το Μινσκ δηλώνει ότι έχει στείλει κι άλλες στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ουκρανία

Η Λευκορωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει στείλει αεροσκάφη, δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας και οπλισμό στα σύνορά της με την Ουκρανία, λίγες μέρες μετά τη δήλωση του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι έχει αναπτύξει σχεδόν το ένα τρίτο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του στην περιοχή.

«Η ομάδα έχει αυξηθεί σημαντικά και αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε υπηρεσία στα νότια σύνορα της χώρας μας» δήλωσε ο διοικητής της πολεμικής αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας της Λευκορωσίας υποπτέραρχος Αντρέι Λικιάνοβιτς στο κρατικό δίκτυο CTV.

Οι δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας αναπτύχθηκαν στα σύνορα, σημείωσε ο Λικιάνοβιτς, σύμφωνα με τον ιστότοπο του CTV.

Μετά την αιφνίδια διείσδυση ουκρανικών δυνάμεων στο έδαφος της Ρωσίας, ο Λουκασένκο, πιστός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγόρησε το Κίεβο για επιθετικές πολιτικές και ότι έστειλε πάνω από 120.000 στρατιώτες του στα σύνορα με τη Λευκορωσία ανακοινώνοντας παράλληλα ότι το Μινσκ έχει αναπτύξει σχεδόν το ένα τρίτο των ενόπλων δυνάμεών του σε όλη τη μεθόριο με την Ουκρανία.

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι δεν είδε αύξηση στις δυνάμεις της Λευκορωσίας στα σύνορα και χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Λουκασένκο «ρητορικές» που αποσκοπούν να ευχαριστήσουν τον Πούτιν, ο οποίος χρησιμοποίησε το έδαφος της Λευκορωσίας ως αφετηρία στην έναρξη της εισβολής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Λικιάνοβιτς δήλωσε στο CTV ότι η Λευκορωσία περιμένει επίσης περισσότερες παραδόσεις στρατιωτικών αεροσκαφών από τη Μόσχα φέτος και ότι το Μινσκ επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην ενίσχυση των συστημάτων του κατά των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones).

«Το γεγονός ότι τα drones είναι η μάστιγα του 21ου αιώνα είναι προφανές» σημείωσε ο Λικιάνοβιτς. «Είναι πονοκέφαλος, που πιστεύω πως θα βρούμε τα μέσα να αντιμετωπίσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

