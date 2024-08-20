Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αναχώρησε σήμερα Τρίτη από το Τελ Αβίβ με προορισμό την Αίγυπτο προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα, αλλά και για την απελευθέρωση των ομήρων.

Αφού συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ χθες Δευτέρα, ο Μπλίνκεν συνεχίζει την περιοδεία του στην περιοχή. Εκτός από την Αίγυπτο θα μεταβεί και στο Κατάρ, καθώς οι δύο αυτές χώρες, μαζί με τις ΗΠΑ, μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Αμερικανός υπουργός πρόκειται να συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι στο Ελ Αλαμέιν.

Στη συνέχεια θα έχει συνομιλίες με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι, στη Ντόχα, όπου διεξήχθησαν την προηγούμενη εβδομάδα οι πιο πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στο Κάιρο.

Το Ισραήλ και η Χαμάς δεν παύουν να επαναλαμβάνουν ότι συμφωνούν με το προσχέδιο εκεχειρίας που παρουσίασε στα τέλη Μαΐου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, το οποίο βασίζεται σε ισραηλινή πρόταση.

Όμως το παλαιστινιακό κίνημα κατηγορεί το Ισραήλ ότι πρόσθεσε «νέους όρους» στο προσχέδιο, οι οποίοι αφορούν κυρίως τη διατήρηση των ισραηλινών στρατευμάτων του κατά μήκος των συνόρων μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου και έναν κατάλογο με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τους Ισραηλινούς ομήρους.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι πρότεινε ένα νέο συμβιβαστικό σχέδιο στη Ντόχα, το οποίο αποδέχθηκε το Ισραήλ, σύμφωνα με τον Μπλίνκεν. Όμως η Χαμάς εξακολουθεί να επιμένει να υιοθετηθεί το αρχικό προσχέδιο του Μπάιντεν, απορρίπτοντας τις προσθήκες για τις οποίες εκτιμά ότι αποτελούν «αμερικανικές εντολές».

Ο Μπλίνκεν ζήτησε εκ νέου χθες Δευτέρα «να περάσουμε τη γραμμή τερματισμού το συντομότερο δυνατό», εκτιμώντας ότι «υπάρχει μια αίσθηση επείγοντος σε όλη την περιοχή» η οποία πλέον απειλείται από την εξάπλωση της σύγκρουσης.

Το Ιράν και το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολάχ έχουν δεσμευθεί να απαντήσουν στον θάνατο από ισραηλινό πλήγμα στα τέλη Ιουλίου υψηλόβαθμου διοικητή της Χεζμπολάχ, του Φουάντ Σουκρ, και στον φόνο του επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη σε πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

