Καναδάς: Βρέθηκαν τα πτώματα δυο πυροσβεστών μετά τις πλημμύρες στο Κεμπέκ

Η αστυνομία του Κεμπέκ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως βρέθηκαν δυο πτώματα στη ζώνη έρευνας όπου είχαν εξαφανιστεί δυο πυροσβέστες όταν παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης πολιτών που διέτρεχαν κίνδυνο εξαιτίας πλημμυρών.

Οι δυο εθελοντές πυροσβέστες, ο Κρίστοφερ Λαβουά, 23 ετών, και ο Ρεζίς Λαβουά, 55 ετών, που δεν είχαν συγγενική σχέση, συμμετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων κοντά στην Μπε Σεντ Πολ, περίπου εκατό χιλιόμετρα βόρεια από την πόλη Κεμπέκ, όταν εξαφανίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας.

Λίγο πριν από τις 10:00 [τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας] χθες Τετάρτη ελικόπτερο «εντόπισε πτώμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Κεμπέκ, ο υπαρχιφύλακας Στεφάν Τρεμπλέ. «Δεν έχουμε επίσημη αναγνώριση ακόμη (...) όμως όλα δείχνουν πως πρόκειται για τον έναν από τους δυο άνδρες που αγνοούνταν από την Δευτέρα», πρόσθεσε.

Fierce floodwaters sweep away trailer! Search operations underway for two firefighters swept away in surging floodwaters. State of Emergency declared in Baie-Saint-Paul #Quebec#Floods #Storm #Canada #Charlevoix #SaintUrbain #BaieSaintPaul #Flooding #Viral #Weather #Climate pic.twitter.com/mqb1oyUuF1