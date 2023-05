Καναδάς: Οικολογική καταστροφή από τις φωτιές - Κάηκαν σχεδόν 4 εκατ. στρέμματα, «μάχη» για να σωθεί μια πόλη - Βίντεο

Τεράστια οικολογική καταστροφή από τις φωτιές στον Καναδά. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους: δύο ημέρες αφού κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η επαρχία Αλμπέρτα στον Καναδά ζήτησε χθες Δευτέρα τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει τις «πρωτοφανείς» πυρκαγιές που αντιμετωπίζει.

Τη Δευτέρα το βράδυ σχεδόν 100 δασικές πυρκαγιές μαίνονταν στην επαρχία Αλμπέρτα, από τις οποίες οι 25 θεωρούνταν «εκτός ελέγχου» από τις αρχές.

«Η Αλμπέρτα ζήτησε τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο πρωθυπουργός (Τζάστιν) Τριντό με διαβεβαίωσε ότι ο Καναδάς θα είναι εκεί για να μας στηρίξει με κάθε δυνατό μέσο», δήλωσε η πρωθυπουργός της επαρχίας Ντανιέλ Σμιθ, η οποία το Σάββατο είχε κάνει λόγο για «πρωτοφανείς» πυρκαγιές.

«Οι Καναδοί βρίσκονται στο πλευρό των κατοίκων της Αλμπέρτα που είναι αντιμέτωποι με αυτές τις φοβερές πυρκαγιές», επεσήμανε ο Τριντό από την πλευρά του.

Οι πυροσβέστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στις πυρκαγιές που απειλούν σπίτια, κυρίως γύρω από την πόλη Έντμοντον. Σύμφωνα με τις αρχές, σχεδόν 300 ασθενείς και ένοικοι κέντρων αποκατάστασης αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν, ενώ περισσότερα από 50 σχολεία παραμένουν κλειστά.

Πολλές πετρελαϊκές εταιρείες – κυρίως η Vermilion Energy και η Crescent Point Energy—επεσήμαναν χθες ότι διέκοψαν την παραγωγή τους λόγω των πυρκαγιών.

Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα προειδοποίησε χθες ότι οι πυρκαγιές «ενδέχεται να συνεχιστούν για αρκετούς μήνες».

This is what happens when industrial civilization continues to heat the globe at an unprecedented rate - it creates the conditions for the accelerated destruction of forest ecosystems. More than 80 #Wildfires in #Alberta - this is anything but normal - this is the new climate. pic.twitter.com/t8QVxKxWCE