Πάνω από 236.000 Καναδοί έχουν υπογράψει μέσα σε 5 μέρες μια διαδικτυακή συλλογή υπογραφών ζητώντας από τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό να αφαιρέσει την καναδική υπηκοότητα του Ίλον Μασκ.

Ο συγγραφέας Κουάλια Ριντ, από την επαρχία Βρετανική Κολομβία, ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου τη συλλογή αυτή υπογραφών και προωθήθηκε από τον βουλευτή του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος (NDP) Τσάρλι Ανγκους.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, ο δισεκατομμυριούχος «έχει εμπλακεί σε δραστηριότητες που έρχονται ενάντια στο εθνικό συμφέρον του Καναδά». Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, από τα βασικά στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, «χρησιμοποίησε τον πλούτο και τη δύναμή του για να επηρεάσει τις εκλογές μας», τονίζεται, ενώ ο Μασκ είναι «μέλος μιας ξένης κυβέρνησης που προσπαθεί να εξαφανίσει την καναδική κυριαρχία».

«Εμείς, οι υπογράφοντες, πολίτες του Καναδά, καλούμε τον πρωθυπουργό να αφαιρέσει το καθεστώς διπλής υπηκοότητας του Ίλον Μασκ και να ανακαλέσει το καναδικό διαβατήριό του με άμεση ισχύ».

«Ο Καναδάς δεν είναι πραγματική χώρα», είπε αργά χθες ο Μασκ αντιδρώντας σε αυτή τη συλλογή υπογραφών.

Ο Μασκ, γεννημένος στη Νότια Αφρική, απέκτησε καναδική υπηκοότητα μέσω της μητέρας του, που γεννήθηκε στο Σασκάτσουαν.

Μέχρι σήμερα, 236.123 Καναδοί έχουν υπογράψει τη διαδικτυακή συλλογή υπογραφών που θα παρουσιαστεί στη Βουλή των Κοινοτήτων μόλις λήξει η συλλογή υπογραφών στις 20 Ιουνίου.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επαναλάβει την επιθυμία του ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ και έχει απειλήσει με δασμούς σε καναδικά προϊόντα.

Εδώ και πέντε εβδομάδες η νέα αμερικανική κυβέρνηση έχει δώσει λευκή επιταγή στον Μασκ και τις ομάδες του που λειτουργούν υπό τον ευφημισμό «επιτροπή κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (Doge), για να προχωρήσουν σε μαζικές απολύσεις, να περικόψουν δημόσιες δαπάνες και να αναστείλουν τη δραστηριότητα ρυθμιστικών οργάνων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

