Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απέκλεισε σήμερα οποιαδήποτε «απευθείας διαπραγμάτευση» με τις ΗΠΑ στο τρέχον πλαίσιο πολιτικής άσκησης «μέγιστης πίεσης» στην Τεχεράνη που έχει επαναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη νέα του θητεία στον Λευκό Οίκο.

Κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ (2017-2021), η Ουάσινγκτον αποχώρησε μονομερώς από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, συμφωνία που διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε η αμερικανική κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, μεταξύ ΗΠΑ, δυτικών χωρών και Τεχεράνης. Η συμφωνία προέβλεπε άρση διεθνών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και διεθνή εποπτεία για τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

Εκτός από την αποχώρηση από τη συμφωνία ο Τραμπ στην πρώτη του προεδρική θητεία επανέφερε και τις κυρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία και η τελευταία, ως απάντηση, ξεκίνησε να μην τηρεί όρους της συμφωνίας, υπαναχωρώντας από τις δεσμεύσεις της και προωθώντας το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Όλες οι προσπάθειες από την προκάτοχη αμερικανική κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν για αναβίωση της συμφωνίας δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δηλώνει τώρα υπέρ των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για τον έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος, αλλά έχει επίσης εντείνει τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

«Δεν θα διαπραγματευτούμε υπό πίεση, απειλές ή κυρώσεις», τόνισε σήμερα ο Ιρανός ΥΠΕΞ, την επομένη της ανακοίνωσης της Ουάσινγκτον για έναν νέο γύρο κυρώσεων με στόχο πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

«Συνεπώς, δεν θα υπάρχει δυνατότητα απευθείας διαπραγμάτευσης μεταξύ μας και των ΗΠΑ για το πυρηνικό ζήτημα όσο ασκείται μέγιστη πίεση με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στην ιρανική πρωτεύουσα με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος αυτής της συμφωνίας, την οποία υπέγραψαν επίσης η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κίνα.

Ο Λαβρόφ κατά την επίσκεψή του στο Ιράν συζήτησε με τον Ιρανό ομόλογό του την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ιράν και Ρωσία ήταν οι δύο κύριοι σύμμαχοι στη Συρία του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, το καθεστώς του οποίου ανετράπη τον Δεκέμβριο από έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία της ριζοσπαστικής σουνιτικής ισλαμιστικής ομάδας Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ.

«Αναφορικά με τη Συρία, έχουμε πολύ στενές θέσεις. Θέλουμε να διατηρηθούν η ειρήνη και η ασφάλεια, η εδαφική ακεραιότητα και η εθνική κυριαρχία», δήλωσε ο Αραγτσί.

«Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις (σ.σ. μεταξύ Ιράν και Ρωσίας), η οικονομική μας συνεργασία προχωρά με ταχείς ρυθμούς», τόνισε επίσης ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Μόσχα και Τεχεράνη, και οι δύο υπό το βάρος αυστηρών διεθνών κυρώσεων, έχουν κάνει κινήσεις προσέγγισης τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι δύο χώρες, που ιστορικά είχαν δύσκολες σχέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν συγκρουστεί στρατιωτικά πολλές φορές, έχουν κάνει πολυάριθμες ανακοινώσεις διμερούς συνεργασίας σε τομείς οικονομίας, εμπορίου και ενέργειας.

Τον Ιανουάριο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στη Ρωσία με τον ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία προβλέπει ιδιαίτερα την ενίσχυση «στρατιωτικής συνεργασίας» μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.