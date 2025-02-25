Ολλανδικό δικαστήριο διέταξε σήμερα έναν δωρητή σπέρματος, που πιστεύεται ότι έχει αποκτήσει περισσότερα από 550 απογόνους, να σταματήσει να συκοφαντεί τα παιδιά και τους γονείς που συμμετείχαν σε ένα ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας Netflix με θέμα τον ίδιο.

Ο Τζόναθαν Μέιγερ, 43 ετών, παραπέμφθηκε σε δικαστήριο της Χάγης κατόπιν προσφυγής ενός ιδρύματος που έχει αναλάβει την προστασία των δικαιωμάτων των τέκνων που απέκτησε με δωρεά σπέρματος και της μητέρας ενός από αυτά τα παιδιά.

Η δίκη αυτή ήταν το τελευταίο, μέχρι στιγμής, κεφάλαιο στην ιστορία του «Άνδρα με τα χιλιάδες παιδιά», όπως τον αποκαλεί το επιτυχημένο ντοκιμαντέρ του Netflix. Λίγο καιρό μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, ο Μέιγερ έκανε κάποια σχόλια για τις μητέρες των παιδιών που συμμετείχαν στην παραγωγή. Δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι γονείς που εμφανίστηκαν στο ντοκιμαντέρ είχαν «παραισθήσεις» ή ότι επρόκειτο για «τυραννικές μητέρες», αφήνοντας να εννοηθεί ότι πληρώθηκαν για να συμμετάσχουν στα γυρίσματα. Ο Ολλανδός χαρακτήρισε «γελοία κακούς» τους γονείς και υποστήριξε ότι «έβλαψαν τα παιδιά που απέκτησαν μέσω δωρεάς». Μία συγκεκριμένη μητέρα την χαρακτήρισε «ιδιόρρυθμη» και «ναρκισίστρια και την κατηγόρησε ότι είχε κακή συμπεριφορά απέναντι στον πρώην σύντροφό της.

Ο Μέιγερ ανήρτησε επίσης φωτογραφίες των γονέων στο κανάλι του στο YouTube.

Ο δικαστής έκρινε ότι τα σχόλια αυτά «έβλαψαν την τιμή και την φήμη των γονέων και παραβίασαν την ιδιωτική ζωή των γονέων και των παιδιών τους». Κατά συνέπεια, ο Μέιγερ δεν επιτρέπεται στο εξής να κάνει δημοσίως δηλώσεις για τα παιδιά που προήλθαν από τις δωρεές σπέρματος, ούτε για τους γονείς τους. Θα υποχρεωθεί επίσης να αποσύρει από το κανάλι του ορισμένα βίντεο, στα οποία έκανε αρνητικά σχόλια για αυτές τις οικογένειες.

Ο Μέγιερ είχε δηλώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι θα προσφύγει κατά του Netflix για το ντοκιμαντέρ «Ο άνδρας με τα χιλιάδες παιδιά», θεωρώντας ότι ο αριθμός των 3.000 παιδιών που αναφέρεται στην ταινία είναι λανθασμένος. Τότε, είχε πει ότι είναι «βέβαιος» ότι ο αριθμός των παιδιών δεν ξεπερνά τα 550.

Ο «υπερδωρητής σπέρματος» έγινε γνωστός το 2023, όταν άλλο δικαστήριο του απαγόρευσε να συνεχίσει να δωρίζει σπέρμα καθώς είχε ήδη συμβάλει στη γέννηση 550-600 παιδιών, από το 2007 και μετά. Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ολλανδία, το γενετικό υλικό ενός δωρητή σπέρματος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τη γέννηση περισσότερων από 25 παιδιών σε 12 διαφορετικές οικογένειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

