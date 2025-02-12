Τριντό για δασμούς Τραμπ: Ο Καναδάς θα απαντήσει κατάλληλα

Ο Καναδάς θα απαντήσει κατάλληλα με έναν υπολογισμένο, αλλά εξαιρετικά ισχυρό τρόπο, προειδοποίησε από τις Βρυξέλλες ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό αναφερόμενος στην επιβολή δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Τριντό βρίσκεται σήμερα Τετάρτη στις Βρυξέλλες καθώς ο Καναδάς εργάζεται για να εμβαθύνει τους εμπορικούς και αμυντικούς δεσμούς του με την Ευρώπη λόγω της επιθετικής πολιτικής Τραμπ.

Οι προτεινόμενοι δασμοί σε καναδικό χάλυβα και αλουμίνιο θα θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη και την ευημερία στις ΗΠΑ προειδοποίησε.

Απαντώντας εξάλλου στις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σημείωσε ότι «το ίδιο το Κίεβο θα αποφασίσει τι είναι αποδεκτό ως αποτέλεσμα ενός σχεδίου ειρήνης».

«Οι συζητήσεις ότι για το αν θα γίνει 51η πολιτεία ο Καναδάς δεν οδηγούν πουθενά» τόνισε ο Καναδός πρωθυπουργός. «Ποτέ δεν θα γίνει» διεμήνυσε.



