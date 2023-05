Καναδάς: «Πολύ νωρίς» για να λεχθεί ότι το κύμα δασικών πυρκαγιών έφτασε στην κορύφωσή του - Δείτε βίντεο

Οι δασικές πυρκαγιές συνέχιζαν να μαίνονται χθες, Κυριακή, ευνοούμενες από τη συνέχεια ενός θερμού και ξηρού καιρού στην Αλμπέρτα, στον δυτικό Καναδά, όπου είναι ακόμη "πολύ νωρίς" για να λεχθεί ότι το κύμα των πυρκαγιών έφτασε στην κορύφωσή του, σύμφωνα με τα σωστικά συνεργεία.

Πάνω από πέντε εκατομμύρια στρέμματα έχουν ήδη καεί σε αυτήν την επαρχία, όπου χθες το βράδυ υπολογίζεται ότι 88 δασικές πυρκαγιές εξακολουθούσαν να είναι ενεργές, έναντι 76 την Πέμπτη, οι 27 από τις οποίες εξακολουθούσαν να μαίνονται ανεξέλεγκτα.

In western Canada, 87 active #wildfires continue to rage in Alberta province, where a state of emergency was declared a week ago. Information officer St-Onge says 24 of the fires are considered "out of control". Some 20,000 people remain evacuated. pic.twitter.com/5kmf77xV2X