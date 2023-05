Καναδάς: Ο στρατός στην μάχη των τεράστιων δασικών πυρκαγιών στην επαρχία Αλμπέρτα (βίντεο)

Ο Καναδάς έστειλε τον στρατό για να βοηθήσει τις αρχές της επαρχίας Αλμπέρτα να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή και έχουν ήδη κάψει περισσότερα από 4.100.000 στρέμματα, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί το Σαββατοκύριακο.

Σχεδόν 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από τότε που ξέσπασαν οι πυρκαγιές, πριν μία εβδομάδα ενώ 28 σχολεία παραμένουν κλειστά

Breaking: #Alberta faces #devastating #Wildfires with nearly 30,000 residents #evacuated and #energy operations halted. The situation remains critical as blazes rage on. #AlbertaWildfires #canadawildfires - https://t.co/rK2n1VsiSA pic.twitter.com/Ss3C8Ozyat