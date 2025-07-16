Καναδάς: Διπλωματικό ζήτημα η διάσωση 400 στρουθοκαμήλων – Η εμπλοκή Κατσιματίδη

Σε διπλωματικό ζήτημα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά δείχνει να έχει μεταβληθεί η διάσωση 400 στρουθοκαμήλων, με την ενεργοποίηση του Αμερικανού υπουργού Υγείας και υψηλόβαθμων στελεχών των Ρεπουμπλικανών προς τον Καναδό πρωθυπουργό, ενώ το θέμα φέρεται να γνωρίζει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η μοίρα των στρουθοκαμήλων στον Καναδά, τις οποίες ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ προσπαθεί να διασώσει, βρίσκεται τώρα στα χέρια των ομοσπονδιακών δικαστών στην Οτάβα αναφέρει στο ρεπορτάζ του το Politico.

Με την υπόθεση να βρίσκεται στο δικαστήριο, μέλη της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δεξιοί influencers και ένας σημαντικός δωρητής των Ρεπουμπλικανών (σ.σ Τζον Κατσιματίδης) παροτρύνουν την φιλελεύθερη καναδική κυβέρνηση να σώσει τις στρουθοκάμηλους που εκτέθηκαν στη γρίπη των πτηνών.

«Ο Υπουργός κάλεσε τον Καναδά να μην σκοτώσει τις στρουθοκάμηλους, αλλά να κάνει περαιτέρω δοκιμές για να προσπαθήσει να κατανοήσει καλύτερα τον ιό», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Οι υποστηρικτές του MAGA (Make America Great Again) και το καναδικό «Κονβόι της Ελευθερίας» — που έκλεισε τους δρόμους για εβδομάδες στην Οτάβα διαμαρτυρόμενο για τα μέτρα κατά της Covid-19 — έχουν συσπειρωθεί γύρω από τον σκοπό της διάσωσης, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση παράδειγμα κυβερνητικής υπερβολής, διάβρωσης της θεσμικής εμπιστοσύνης και ξεπερασμένων πολιτικών.

Τον Μάιο, ο Κένεντι ενημέρωσε τους Καναδούς αξιωματούχους ότι «σημαντική επιστημονική γνώση μπορεί να αποκτηθεί με την παρακολούθηση των στρουθοκαμήλων σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον».

Ο Μεχμέτ Οζ, υπεύθυνος του Τραμπ για τα Κέντρα Medicare & Medicaid Services, προσφέρθηκε ακόμη και να στεγάσει τα πουλιά στο ράντσο του στη Φλόριντα. Ο δισεκατομμυριούχος Τζον Κατσιματίδης, ενεργό μέλος της εκστρατείας «σώστε τις στρουθοκάμηλους», υποστήριξε ότι έχουν αντισώματα που σώζουν ζωές.

Την Τρίτη, οι τρεις άνδρες έστειλαν νέες επιστολές στον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι και την κυβέρνησή του, προτρέποντάς τους να αλλάξουν την πολιτική τους, δήλωσε η Universal Ostrich Farms, η οποία κατέχει τις στρουθοκάμηλους.

«Ξέρω ότι ο Τραμπ το γνωρίζει (σ.σ το ζήτημα) πολύ καλά», δήλωσε την Τρίτη η Κέιτι Πασίτνεϊ, οι γονείς της οποίας είναι ιδιοκτήτες του αγροκτήματος στη Βρετανική Κολομβία. «Θα δούμε πού θα καταλήξει».

Τον Δεκέμβριο, η Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων (CFIA) διέταξε τη θανάτωση αφού οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι δύο στρουθοκάμηλοι είχαν μολυνθεί με γρίπη των πτηνών. Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι 69 πουλιά πέθαναν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, αφότου η υπηρεσία ανακοίνωσε ξέσπασμα.

Η Πασίτνεϊ υποστηρίζει ότι τα «μεγάλα, όμορφα αυγά στρουθοκαμήλου» περιέχουν αντισώματα «που έχουν την ικανότητα να βοηθούν στην ευημερία των ζώων και των ανθρώπων». Εάν θανατωθούν, το αγρόκτημα θα κλείσει, τόνισε.

Στο Ομοσπονδιακό Εφετείο στην Οτάβα την Τρίτη, η Universal Ostrich Farms υποστήριξε ότι τα πουλιά πρέπει να διασωθούν επειδή δεν είναι άρρωστα. Οι ιδιοκτήτες των στρουθοκαμήλων άσκησαν έφεση κατά της απόρριψης των αιτήσεών τους για δικαστικό έλεγχο, με την απόφαση να αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Ο Ουμάρ Σέικχ, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες των πουλερικών, υποστηρίζει την εξαίρεση από την πολιτική «εξάλειψης» του Καναδά, η οποία ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η πολιτική διατάζει τη θανάτωση των πτηνών που εκτίθενται στη γρίπη των πτηνών για να σταματήσει η εξάπλωση του μεταδοτικού ιού.

«[Περίπου] 400 πουλιά παραμένουν ζωντανά χωρίς συμπτώματα», δήλωσε ο Σέικχ στο δικαστήριο. «Αυτή η υπόθεση καταδεικνύει πώς η άκαμπτη εφαρμογή πολιτικής μπορεί να παράγει παράλογα αποτελέσματα και γιατί ο δικαστικός έλεγχος παραμένει απαραίτητος για το κράτος δικαίου».

Στο δικαστήριο, η CFIA υποστήριξε ότι η πολιτική της μετριάζει τους κινδύνους για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων, ενώ παράλληλα επιτρέπει το διεθνές εμπόριο. Από το 2022, περισσότερα από 14 εκατομμύρια πτηνά έχουν θανατωθεί στον Καναδά, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 8,7 εκατομμυρίων στη Βρετανική Κολομβία.

Ακτιβιστές έχουν δημιουργήσει μια κοινότητα στο αγρόκτημα της Βρετανικής Κολομβίας για να προστατεύσουν τις στρουθοκάμηλους. Έχουν πουλήσει αυτοκόλλητα για αυτοκίνητα προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για νομικά έξοδα και έχουν δημιουργήσει memes με στρουθοκάμηλους που κρατούν όπλα και drones.

«Αυτές είναι δεκαετίες ''προσωπικοτήτων'' και ζώων που έχουν αγγιχτεί από τα χέρια της οικογένειάς μας και έχουν μεγαλώσει από τα χέρια της μαμάς μου, από εμάς ως παιδιά», σημείωσε η Πασίτνεϊ. «Έχουν προσωπικότητες, είναι αγαπημένες πέρα από κάθε φαντασία. Αυτό είναι αναντικατάστατο».



Πηγή: skai.gr

