Εκτός ελέγχου τα πύρινα μέτωπα στην Τουρκία - Βίντεο

Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δίνουν εκατοντάδες πυροσβέστες στην Τουρκία - Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο τους

φωτιές τουρκία

Χωριά εκκενώθηκαν ξανά στη βορειοδυτική Τουρκία καθώς μαίνονται δασικές πυρκαγιές. Ο νέος συναγερμός σήμανε στην περιοχή Şarköy της επαρχίας Τεκιρντάγκ (Ραιδεστός) και επεκτάθηκε στην περιοχή του Μαρμαρά, με τουλάχιστον δύο ενεργά μέτωπα στο Τσανάκαλε.

Στο Σαρκόι, ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και από τα ξημερώματα επιχειρούν 21 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η πυρκαγιά ξεκίνησε σε γεωργική γη κοντά στη γειτονιά Ιστικλάλ χθες το απόγευμα, και μέσα σε 18 ώρες εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα προς το Τσανάκαλε, λόγω των ισχυρών ανέμων.

«Υπάρχει αναφορά για ένα πουλί που χτύπησε σε γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος βόρεια του Σενκέι πριν από δύο ημέρες», ανέφεραν επίσης τοπικά μέσα.

Μεγάλη μάχη για την κατάσβεση δίνουν 400 πυροσβέστες με 100 οχήματα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Τεκιρντάγκ, Ρετζέπ Σοϊτούρκ.

Προληπτικές εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν στα χωριά Σενκέι, Κιζίλτσατερζί και Κοτσάλι, με τέσσερα άτομα να νοσηλεύονται λόγω εισπνοής καπνού.

Ολονύκτια ήταν η προσπάθεια κατάσβεσης σε Τούζλα, το Τασαγίλ και το Τσάμκιοϊ, όπου φαίνεται να αναζωπυρώθηκε και η φωτιά που ξέσπασε στις 15 Ιουλίου στο χωριό Ναλντόκεν του Αϊβατζίκ.

Τα πύρινα μέτωπα μαίνονται από τα τέλη Ιουνίου στην Τουρκία, με μέσο όρο 77 πυρκαγιές την ημέρα.

