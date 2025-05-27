O Dr. Oz στο πλευρό του Κατσιματίδη για τη διάσωση στρουθοκαμήλων στον Καναδά

Έντονες αντιδράσεις σε ΗΠΑ και Καναδά, έχει προκαλέσει η προγραμματισμένη θανάτωση 400 στρουθοκαμήλων σε φάρμα της Βρετανικής Κολομβίας, στον Καναδά, εξαιτίας κρουσμάτων γρίπης των πτηνών. Θέση υπέρ της διάσωσής τους μετά τον ελληνοαμερικανό δισεκατομμυριούχο Τζον Κατσιματίδη, παίρνει και ο διάσημος Dr. Oz, προσφέροντας το ράντσο του στη Φλόριντα —μια έκταση 900 στρεμμάτων— για να φιλοξενήσει τα πτηνά και να αποτραπεί η θανάτωσή τους.

«Βγάλτε τα πουλιά από τον Καναδά», δήλωσε χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη New York Post.

Σημειώνεται πως για την υπόθεση παρενέβη και ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι με επιστολή του στην καναδική κυβέρνηση υπέρ των στρουθοκαμήλων.

Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, κάνει έκκληση στον πρόεδρο της Καναδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης Τροφίμων (CFIA), Paul MacKinnon, να μη θανατωθούν οι στρουθοκάμηλοι, καθώς ζουν τουλάχιστον 50 χρόνια και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την εύρεση θεραπείας μετά την προσβολή από τον ιό H5N1 που προκαλεί την εκδήλωση της γρίπης των πτηνών.

Ο Κένεντι, υποστήριξε επίσης, ότι υπάρχουν σοβαρές επιστημονικές ενδείξεις ότι η γρίπη των πτηνών δεν μένει επ' αόριστον στις στρουθοκαμήλους και δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλές στη Βόρεια Αμερική θα είναι αδύνατο να εξουδετερωθούν όλες.

Υπενθυμίζεται ότι ο δισεκατομμυριούχος Έλληνας ομογενής Τζον Κατσιματίδης πήρε ανοιχτά θέση υπέρ των στρουθοκαμήλων. Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Gristedes και του ραδιοφωνικού σταθμού 77 WABC διαμαρτύρεται για αυτό που αποκαλεί «επιστημονική και ηθική ντροπή», καθώς η Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων αποφάσισε να σκοτώσει περίπου 400 στρουθοκαμήλους σε φάρμα στη Βρετανική Κολομβία, λόγω κρούσματος γρίπης των πτηνών.

Ο Τζον Κατσιματίδης υποστήριξε πως τα πτηνά αυτά δεν πρέπει να θανατωθούν, αλλά να αξιοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς.

Έκανε λόγο για «αξιόπιστα στοιχεία ότι οι στρουθοκάμηλοι μπορεί να έχουν σωτήρια αντισώματα», προσθέτοντας ότι «ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κιότο στην Ιαπωνία εντόπισαν εξαιρετικές δυνατότητες στα αυγά στρουθοκαμήλου για την καταπολέμηση ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της γρίπης των πτηνών», όπως μετέδωσε το pagesix.com.

«Κάντε ελέγχους σε αυτούς πριν τους σκοτώσετε!», ανέφερε ο μεγιστάνας. «Αυτά τα πουλιά ίσως κρύβουν το κλειδί για τις ιατρικές ανακαλύψεις. Αντί να ερευνά, η κυβέρνηση εξοντώνει - και πρέπει να ρωτήσουμε γιατί. Ποιος ωφελείται από αυτή τη σιωπή;», διερωτήθηκε.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτή την καταστροφή», είπε ο Κατσιματίδης και ισχυρίστηκε πως ο κόσμος αντιδρά έντονα, με τον ραδιοφωνικό του σταθμό να δέχεται χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα. «Η επιστήμη είναι εδώ. Ο κόσμος είναι έτοιμος. Το μόνο εμπόδιο είναι η γραφειοκρατία - και ίσως μερικές φαρμακευτικές εταιρείες που φοβούνται μια φυσική θεραπεία», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

