Ο δισεκατομμυριούχος Έλληνας ομογενής Τζον Κατσιματίδης παίρνει ανοιχτά θέση υπέρ… των στρουθοκαμήλων. Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Gristedes και του ραδιοφωνικού σταθμού 77 WABC διαμαρτύρεται για αυτό που αποκαλεί «επιστημονική και ηθική ντροπή», καθώς η Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων αποφάσισε να σκοτώσει περίπου 400 στρουθοκαμήλους σε φάρμα στη Βρετανική Κολομβία, λόγω κρούσματος γρίπης των πτηνών.

Ο Τζον Κατσιματίδης υποστηρίζει πως τα πτηνά αυτά δεν πρέπει να θανατωθούν, αλλά να αξιοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς.

Έκανε λόγο για «αξιόπιστα στοιχεία ότι οι στρουθοκάμηλοι μπορεί να έχουν σωτήρια αντισώματα», προσθέτοντας ότι «ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κιότο στην Ιαπωνία εντόπισαν εξαιρετικές δυνατότητες στα αυγά στρουθοκαμήλου για την καταπολέμηση ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της γρίπης των πτηνών», όπως αναφέρει το pagesix.com.

«Κάντε ελέγχους σε αυτούς πριν τους σκοτώσετε!», ανέφερε ο μεγιστάνας. «Αυτά τα πουλιά ίσως κρύβουν το κλειδί για τις ιατρικές ανακαλύψεις. Αντί να ερευνά, η κυβέρνηση εξοντώνει - και πρέπει να ρωτήσουμε γιατί. Ποιος ωφελείται από αυτή τη σιωπή;», διερωτήθηκε.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτή την καταστροφή», είπε ο Κατσιματίδης και ισχυρίστηκε πως ο κόσμος αντιδρά έντονα, με τον ραδιοφωνικό του σταθμό να δέχεται χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα. «Η επιστήμη είναι εδώ. Ο κόσμος είναι έτοιμος. Το μόνο εμπόδιο είναι η γραφειοκρατία - και ίσως μερικές φαρμακευτικές εταιρείες που φοβούνται μια φυσική θεραπεία.», υπογράμμισε.

