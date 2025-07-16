Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Ταϊλάνδη μετά τη σύλληψη μιας γυναίκας που εκβίαζε μοναχούς μετά από σεξουαλικές επαφές μαζί τους, ζητώντας μεγάλα ποσά για να μην δημοσιοποιήσει πορνογραφικό τους υλικό.

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης αναφέρει πως η «κυρία Γκολφ», όπως την αποκαλούν στα επίσημα έγγραφα, εκβίασε τουλάχιστον 9 μοναχούς και υπολογίζεται πως απέσπασε από αυτούς περίπου 11,9 εκατ. δολάρια τα τελευταία τρία χρόνια.

Το σκάνδαλο αυτό είναι το τελευταίο που συγκλονίζει την βουδιστική κοινότητα, η οποία τα τελευταία χρόνια μαστίζεται από καταγγελίες για μοναχούς που εμπλέκονται σε σεξουαλικά αδικήματα και διακίνηση ναρκωτικών.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι Αρχές έμαθαν πως ένας μοναχός στην Μπανγκόκ εγκατέλειψε ξαφνικά τη μοναστική ζωή, μετά τον εκβιασμό μιας γυναίκας.

Η «κυρία Γκολφ» φέρεται να είχε σχέση μαζί του από τον Μάιο του 2024 και ισχυρίστηκε πως είχε αποκτήσει παιδί, ζητώντας του διατροφή άνω των 215.000 δολαρίων.

Στη συνέχεια οι αρχές ανακάλυψαν ότι και άλλοι μοναχοί είχαν μεταφέρει χρήματα στην ίδια, και αυτό φαίνεται πως ήταν το «modus operandi» της.

Η αστυνομία στην έρευνά της διαπίστωσε πως σχεδόν όλα τα χρήματα είχαν εξαφανιστεί, ενώ ποσά είχαν χρησιμοποιηθεί σε διαδικτυακό τζόγο. Όταν οι ερευνητές έκαναν έρευνα στο σπίτι της νωρίτερα αυτό το μήνα, κατέσχεσαν τα τηλέφωνά της και βρήκαν περισσότερες από 80.000 φωτογραφίες και βίντεο χρησιμοποιούσε για εκβιασμό.

Η «κυρία Γκολφ» είναι αντιμέτωπη με πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εκβιασμός, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αποδοχή κλοπιμαίων.

Η αστυνομία έχει επίσης ανοίξει μια τηλεφωνική γραμμή για να καταγγέλλουν οι πολίτες ανάλογα περιστατικά με μοναχούς.

Το σκάνδαλο ώθησε το Ανώτατο Συμβούλιο Sangha - το διοικητικό όργανο των βουδιστών της Ταϊλάνδης - να συγκροτήσει ειδική επιτροπή για να επανεξετάσει τους κανονισμούς για τους μοναχούς.

Παράλληλα, η κυβέρνηση πιέζει για αυστηρότερες ποινές -όπως τσουχτερά πρόστιμα και φυλάκιση- για τους μοναχούς που παραβιάζουν τον μοναστικό κώδικα.

Αυτήν την εβδομάδα, ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης ανακάλεσε βασιλική εντολή που είχε εκδώσει τον Ιούνιο για την απονομή υψηλότερων τίτλων σε 81 μοναχούς. Επικαλέστηκε περιπτώσεις παραπτωμάτων, οι οποίες, όπως είπε, «προκάλεσαν στους βουδιστές μεγάλο πονοκέφαλο».

Στην Ταϊλάνδη, όπου πάνω από το 90% του πληθυσμού είναι βουδιστές και οι μοναχοί χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης. Μάλιστα, πολλοί Ταϊλανδοί επιλέγουν να χειροτονηθούν προσωρινά ως μοναχοί για να συσσωρεύσουν καλό κάρμα. Όμως ο βουδιστικός θεσμός έχει πληγεί αρκετά από τέτοια σκάνδαλα.

Πηγή: skai.gr

