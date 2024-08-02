Μακρόν και Μελόνι συζητούν για τη Μέση Ανατολή και τη Βενεζουέλα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκαν σήμερα στο περιθώριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού και συζήτησαν κυρίως για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσαν το Παρίσι και η Ρώμη.

Οι δύο ηγέτες βρίσκονταν στις Βερσαλλίες για να παρακολουθήσουν αγώνες ιππασίας και επωφελήθηκαν από την ευκαιρία αυτή για να έχουν μια άτυπη συζήτηση.

"Στο επίκεντρο της συνομιλίας, τα κυριότερα θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής, κυρίως οι τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα και στη Μέση Ανατολή", δήλωσε η Ρώμη.

Το Ελιζέ ανέφερε τα ίδια θέματα συζήτησης, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τα "κύρια διμερή θέματα".

Ο Εμανουέλ Μακρόν, κεντρώος και φιλοευρωπαίος, και η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προέρχεται από τη μεταφασιστική ακροδεξιά, δείχνουν τακτικά ότι συμφωνούν σε διπλωματικά θέματα αλλά δεν κρύβουν την αντιπαλότητά τους στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στην Ιταλία τον Ιούνιο, ο Γάλλος πρόεδρος είχε εκφράσει "τη λύπη του" για την απουσία της λέξης "άμβλωση" στον τελικό ανακοινωθέν εκτιμώντας ότι οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας δεν έχουν τις ίδιες ευαισθησίες στο θέμα αυτό.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον κατηγόρησε τότε ότι χρησιμοποιεί τη σύνοδο κορυφής για να "κάνει προεκλογική εκστρατεία".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

