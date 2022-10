Καλιφόρνια: Κάθε μήνα δωρεάν βιβλία σε όλα τα παιδιά κάτω των 5 ετών από την Ντόλι Πάρτον

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός – αλλά και επιχειρηματίας, ακτιβίστρια και φιλάνθρωπος – Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) συνεργάστηκε με την πολιτεία της Καλιφόρνια για θα παρέχει σε όλα τα παιδιά κάτω των πέντε ετών ένα δωρεάν βιβλίο κάθε μήνα.

Το νομοσχέδιο, σε συνεργασία με τη Dolly's Imagination Library, έλαβε δικομματική υποστήριξη και θα τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος.

Το twitter «χειροκροτά» την ίδια την Πάρτον και την πρωτοβουλία της, με τους χρήστες να αναφέρουν πόσο την αγαπάνε και την θαυμάζουν για όλες τις δράσεις της.

Can I be honest? I absolutely love Dolly Parton. https://t.co/UbLrYCrTeF

Η Πάρτον θεωρείται η σπουδαιότερη κάντρι τραγουδίστρια όλων των εποχών, έχει ξεχωρίσει ως ηθοποιός σε βραβευμένες ταινίες όπως οι «Ανθισμένες Μανόλιες», ενώ στον επιχειρηματικό τομέα έχει καταφέρει να χτίσει ένα κολοσσό επικερδών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και το Dollywood, αλυσίδα θεματικών πάρκων με εκατομμύρια επισκέπτες.

Παράλληλα όμως με τα θεματικά της πάρκα, έχει ιδρύσει το ίδρυμα "Dollywood Foundation" με ενεργό φιλανθρωπικό έργο. Τον Δεκέμβριο του 2006, η Πάρτον προσέφερε δωρεά 500.000 δολαρίων στο νοσοκομείο της γενέτειράς της, προς τιμήν του γιατρού Dr. Robert F. Thomas, ο οποίος φρόντισε τη μητέρα της πριν πεθάνει. Επίσης, διοργάνωσε μια φιλανθρωπική συναυλία την οποία παρακολούθησαν 8.000 άνθρωποι προκειμένου να μαζευτούν οικονομικοί πόροι για το νοσοκομείο.Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο μαγειρικής με τίτλο "Dolly's Dixie Fixin's". Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου δόθηκαν υπέρ του φιλανθρωπικού έργου του ιδρύματός της, Dollywood Foundation.

we need more celebrities like Dolly Parton https://t.co/wvsILWYpbo