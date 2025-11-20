Οποιοδήποτε σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα χρειαστεί την υποστήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων για να λειτουργήσει, δήλωσε την Πέμπτη η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας.

«Αυτό που εμείς ως Ευρωπαίοι υποστηρίζαμε πάντα είναι η διαρκής και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια για την επίτευξή της. Φυσικά, για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται τη συμμετοχή Ουκρανών και Ευρωπαίων», δήλωσε η Κάλλας στους δημοσιογράφους προσερχόμενη στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας. Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε πως η Ευρώπη χαιρετίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία, αλλά αναμένει ότι θα πρέπει να έχει και η ίδια λόγο, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να περιοριστεί η ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί.

«Επιδιώκουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά... διακυβεύεται, φυσικά, η ασφάλεια της Ευρώπης. Επομένως, αναμένουμε ότι θα μας συμβουλευτούν», δήλωσε ο Σικόρσκι σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Ελπίζω να μην είναι το θύμα που θα έχει περιορισμούς στην ικανότητά του να αμυνθεί, αλλά ο επιτιθέμενος», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Μπαρότ κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, δήλωσε ότι «ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι αυτός που εμποδίζει την ειρήνη στην Ουκρανία».

Είπε επίσης ότι ο ουκρανικός λαός δεν επιθυμεί καμία συνθηκολόγηση. «Οι Ουκρανοί... δεν επιθυμούν καμία μορφή συνθηκολόγησης», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεφουλ δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την ειρήνη πρέπει να περιλαμβάνουν την Ουκρανία, ενώ σε αυτές πρέπει να συμμετέχει και η Ευρώπη.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ανέφερε ότι «υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την εκεχειρία στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας, η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το οποιοδήποτε σχέδιο να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας».

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού. Η Ελλάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, για μία ακόμη φορά στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή της επάρκεια για το επόμενο διάστημα, μέσω μεγάλων συμφωνιών που υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Ζελένσκι στην Αθήνα», πρόσθεσε.

