Τμήματα του Παρισιού επλήγησαν από διακοπή ρεύματος την Πέμπτη το πρωί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Enedis στην ιστοσελίδα του.

Ορισμένες γραμμές του μετρό και των προαστιακού σιδηρόδρομου σταμάτησαν να λειτουργούν, σύμφωνα με την Enedis, η οποία πρόσθεσε ότι αναμένει την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος έως τις 08:00 GMT.

Ο διαχειριστής του δικτύου δεν διευκρίνισε τους λόγους της διακοπής ρεύματος, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.