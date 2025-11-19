Ουκρανικό: Όλο το παρασκήνιο πίσω από το νέο σχέδιο των ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις στο Κρεμλίνο και περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό, μια πρόταση «κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Μόσχας», σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, που έχει ήδη προκαλέσει έντονες διπλωματικές τριβές σε Κίεβο, Ουάσινγκτον και Άγκυρα.

Ειδικότερα, το νέο σχέδιο Τραμπ προβλέπει την παραχώρηση στη Ρωσία τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας που σήμερα δεν ελέγχει, με αντάλλαγμα μια αμερικανική εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία και την Ευρώπη απέναντι σε μια μελλοντική ρωσική επίθεση, ανέφερε σε Axios Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση του θέματος.

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θεωρούν μια τέτοια πρόταση τεράστια παραχώρηση προς τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι η Ουκρανία είναι πιθανό να χάσει αυτά τα εδάφη αν ο πόλεμος συνεχιστεί, «και επομένως είναι προς το συμφέρον της να καταλήξει σε συμφωνία τώρα».

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό μέσο, τα δύο πιο δύσκολα ζητήματα στις συνομιλίες για την Ουκρανία μέχρι σήμερα είναι το ποιος θα ελέγχει ποια περιοχή μετά το τέλος του πολέμου και πώς μπορεί να διασφαλιστεί η Ουκρανία ότι η Ρωσία δεν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο αργότερα.

Το περιεχόμενο του σχεδίου Τραμπ

Το σχέδιο Τραμπ των 28 σημείων προβλέπει ότι η Ρωσία θα αποκτήσει πλήρη de facto έλεγχο των περιφερειών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ (γνωστές συνολικά ως Ντονμπάς), παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 14,5% αυτών των περιοχών, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Institute for the Study of War.

Αν και θα παραχωρηθούν στη ρωσική πλευρά, οι περιοχές του Ντονμπάς από τις οποίες θα αποσυρθεί η Ουκρανία θα θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, στην οποία η Ρωσία δεν θα μπορεί να αναπτύξει στρατεύματα.

Στις άλλες δύο εμπόλεμες περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, οι υφιστάμενες γραμμές ελέγχου θα παγώσουν σε μεγάλο βαθμό, με τη Ρωσία να επιστρέφει κάποια εδάφη, ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνωρίσουν την Κριμαία και το Ντονμπάς ως νόμιμα ρωσικά εδάφη, αλλά η Ουκρανία δεν θα υποχρεωθεί να το πράξει.

Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και στους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, με αντάλλαγμα αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, παραμένει ασαφές τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας πέρα από τη δέσμευση για προστασία από μελλοντική ρωσική επίθεση.

Ο ίδιος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει ουκρανικές εδαφικές παραχωρήσεις στο Ντονμπάς.

Διπλωματικό θρίλερ: Ο ρόλος Τουρκίας-Κατάρ και η αναβολή της συνάντησης στην Άγκυρα

Σύμφωνα με δύο πηγές με άμεση γνώση, που επικαλείται το Axios, το Κατάρ και η Τουρκία συμμετέχουν στη διαμόρφωση του νέου σχεδίου Τραμπ και στη στήριξη της αμερικανικής διαμεσολάβησης.

«Η μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας βοήθησε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και μπορεί να βοηθήσει και στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», είπε μία από τις πηγές.

Ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ συμμετείχε στις συνομιλίες μεταξύ του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του επικεφαλής συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ουμέροφ είχε εξουσιοδοτηθεί από τον Ζελένσκι να διαπραγματευτεί με τον Γουίτκοφ και ότι πολλές από τις παρατηρήσεις του ενσωματώθηκαν στο κείμενο του σχεδίου των 28 σημείων.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι στις συνομιλίες με τον Ουμέροφ επιτεύχθηκαν πολλές καταρχήν συμφωνίες.

Ωστόσο, Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Ζελένσκι έστειλε τον Ουμέροφ για να ενημερωθεί για το αμερικανικό σχέδιο, αλλά τόνισε ότι επρόκειτο για προφορική ενημέρωση και ότι ο Ουμέροφ δεν έλαβε γραπτή πρόταση από τον Γουίτκοφ.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος διέψευσε επίσης ότι ο σύμβουλος του Ζελένσκι αποδέχθηκε τους όρους του σχεδίου κατά τη διάρκεια της συνάντησης και υποστήριξε ότι η Ουκρανία διαφωνεί με πολλά από τα σημεία.

Πριν συναντήσει τον Ουμέροφ, ο Γουίτκοφ είχε πραγματοποιήσει εκτενείς συζητήσεις για το σχέδιο με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Στο πλαίσιο της τουρκικής υποστήριξης προς την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ, ο Γουίτκοφ είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί την Άγκυρα την Τετάρτη και να πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σύμφωνα πάντα με την αμερικανική πλευρά.

Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η συνάντηση αναβλήθηκε όταν έγινε σαφές ότι ο Ζελένσκι έκανε πίσω από τις καταρχήν συνεννοήσεις που είχαν επιτευχθεί με τον Ουμέροφ και δεν ενδιαφερόταν να συζητήσει το σχέδιο Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ζελένσκι ταξίδευε στην Άγκυρα με ένα άλλο σχέδιο, που έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και που η Ρωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί.

Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η συνάντηση αναβλήθηκε επειδή ο Ζελένσκι ζήτησε το σχέδιο να συζητηθεί σε ευρύτερο σχήμα, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών.

Δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι ένα εσωτερικό πολιτικό σκάνδαλο στην Ουκρανία, που αφορά έρευνες διαφθοράς εις βάρος στενών συμβούλων του Ζελένσκι, αποτέλεσε έναν ακόμη λόγο για την αναβολή της συνάντησης.

Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ είχε εξουσιοδοτήσει τον Γουίτκοφ να επιδιώξει συμφωνία με τον Ζελένσκι στην Τουρκία και στήριξε την απόφαση για την ακύρωση της συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Τώρα θα περιμένουμε. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ζελένσκι», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Πρόσθεσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος μπορεί να μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει το νέο αμερικανικό σχέδιο, εφόσον το επιθυμεί.



Πηγή: skai.gr

