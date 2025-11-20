Τους τρόπους με τους οποίους οι Ρώσοι στρατολογούν εφήβους Ουκρανούς μέσω του Telegram για να κάνουν επιθέσεις στη χώρα τους αποκαλύπτει ρεπορτάζ του BBC. Στο βρετανικό δίκτυο μίλησε ο Βλαντ, ισχυριζόμενος πως του έταξαν 2.000 δολάρια για να τοποθετήσει βόμβα σε ένα φορτηγάκι της στρατιωτικής υπηρεσίας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τον Ιούλιο ταξίδεψε πάνω από 480 χιλιόμετρα από το σπίτι του, στην ανατολική Ουκρανία, για να παραλάβει μια βόμβα και ένα τηλέφωνο που ήταν κρυμμένα σε ένα πάρκο στην πόλη Ρίβνε. «Όταν συνέδεα τα καλώδια, σκέφτηκα πως η βόμβα θα μπορούσε να εκραγεί εκείνη τη στιγμή. Σκέφτηκα πως μπορεί να πεθάνω», διηγήθηκε στο BBC.

Στη συνέχεια, λέει, του είπαν να ρυθμίσει το τηλέφωνό του ώστε να μεταδίδει ζωντανή εικόνα, για να πυροδοτήσουν τη βόμβα εξ αποστάσεως μόλις μπει κάποιος στο όχημα. Ωστόσο, η υπηρεσία ασφαλείας SBU της Ουκρανίας απέτρεψε την επίθεση και ο Βλαντ, που είναι σήμερα 18 ετών, θα δικαστεί με την κατηγορία της τρομοκρατίας, η οποία ενδέχεται να του επιφέρει ποινή φυλάκισης 12 ετών.

Ο Βλαντ είναι ένα από τα εκατοντάδες παιδιά και εφήβους που, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, έχουν στρατολογηθεί διαδικτυακά από τη Ρωσία για να κάνουν δολιοφθορές και άλλες επιθέσεις κατά της χώρας τους, έναντι αμοιβής.

Ο προφυλακισμένος νεαρός αναγνωρίζει σήμερα την πράξη του και τις συνέπειές της. «Το σκέφτηκα (πως μπορεί να σκοτωνόταν κάποιος). Αλλά κανείς δεν συμπαθεί τους αξιωματικούς της στρατολόγησης», είπε. «Σκέφτηκα λοιπόν πως θα είμαι σαν τους άλλους».

Για περισσότερες 800 στρατολογήσεις κάνει λόγο η Ουκρανία - Ανάμεσά τους και παιδιά

Η SBU αναφέρει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 800 Ουκρανοί που έχουν στρατολογηθεί από τη Ρωσία. Από αυτούς, οι 240 είναι ανήλικοι, ενώ κάποιοι μόλις 11 ετών.

Στο BBC μίλησε και η ειδική σε θέματα κυβερνοασφάλειας Αναστασία Απετίκ, που διδάσκει για την ασφάλεια στο διαδίκτυο στην Ουκρανία. Όπως λέει, οι Ρώσοι στρατολογούν και μικρότερα παιδιά, «9 ή 10 ετών».

Ο Αντρέι Νεμπίτοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας, λέει πως η στρατηγική των Ρώσων είναι να αναζητούν ευάλωτα άτομα που μπορούν να χειραγωγηθούν εύκολα. «Τα παιδιά δεν συνειδητοποιούν πάντα πλήρως τις συνέπειες των πράξεών τους», λέει. «Ο εχθρός δεν ντρέπεται να χρησιμοποιεί ανηλίκους για την κατασκευή εκρηκτικών από οικιακά χημικά, τοποθετώντας τα σε διάφορα μέρη, όπως στρατολογικά γραφεία ή αστυνομικά τμήματα», σημειώνει.

Η SBU αναφέρει ότι η στρατολόγηση γίνεται κυρίως μέσω του Telegram αλλά και του TikTok, καθώς και από πλατφόρμες με βιντεοπαιχνίδια.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν πως όσοι δέχονται να γίνουν σαμποτέρ το κάνουν για τα χρήματα και όχι επειδή είναι φιλορώσοι.

Ο Βλαντ λέει ότι δεν υποστηρίζει τη Ρωσία και πως στο παρελθόν δεν είχε εμπλακεί σε εγκληματικές δραστηριότητες. Είχε κάνει εγγραφή σε δύο κανάλια στο Telegram και είχε βάλει αγγελία πως αναζητά εξ αποστάσεως εργασία. Μετά από μισή ώρα, ένας άνδρας που του συστήθηκε ως Ρόμαν του απάντησε και έπειτα μίλησαν στο τηλέφωνο, στα ρωσικά.

Ο νεαρός λέει πως αρχικά ήταν διστακτικός, αλλά τον έπεισαν να συμμετέχει σε όλο και πιο επικίνδυνες αποστολές.

Πρώτα, του είπαν να παραλάβει μια χειροβομβίδα, αλλά όταν έφτασε στον καθορισμένο τόπο δεν την βρήκε. Παρ’ όλα αυτά, του έδωσαν 30 δολάρια.

Λίγες μέρες αργότερα του δόθηκε άλλη αποστολή: να βάλει φωτιά σε ένα φορτηγάκι που ανήκε σε κέντρο στρατολόγησης και να το βιντεοσκοπήσει. Για αυτή την επίθεση, ο Βλαντ λέει ότι έλαβε περίπου 100 δολάρια σε κρυπτονομίσματα, πολύ λιγότερα από τα 1.500 που του είχαν υποσχεθεί. Ο Ρόμαν του είπε ότι θα έπαιρνε τα υπόλοιπα αν τοποθετούσε τη βόμβα στο Ρίβνε.

Χάος στο χάος

Το BBC έκανε έρευνα σε κανάλια στο Telegram από τα οποία γίνονται στρατολογήσεις. Δεν φαίνεται να είναι φιλορωσικά, αλλά ενισχύουν την οργή που αισθάνονται κάποιοι Ουκρανοί απέναντι στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Στα κανάλια αυτά υπάρχουν βίντεο με πυρκαγιές και εκρήξεις, που ισχυρίζονται ότι έγιναν κατόπιν εντολών.

Ένας λογαριασμός με τον οποίο επικοινώνησε το BBC προσφέρθηκε να πληρώσει -είτε σε κρυπτονόμισμα είτε με τραπεζικό έμβασμα- για μια εμπρηστική επίθεση. Σε άλλον λογαριασμό, έλαβαν ένα μήνυμα με τιμοκατάλογο και διαφορετικούς στόχους.

Οι πληρωμές κυμαίνονταν από 1.500 δολάρια για πυρπόληση ταχυδρομείου έως 3.000 για επίθεση σε τράπεζα. Οι τράπεζες είχαν μεγαλύτερη αξία, επειδή τα τζάμια ασφαλείας τις έκαναν πιο δύσκολο στόχο. «Πρέπει είτε να ρίξετε βενζίνη μέσα είτε να πετάξετε μερικές μολότοφ», ανέφερε ως «συμβουλή» ο λογαριασμός.

Εκτός από νέους, οι Ρώσοι στρατολογούν και απλούς πολίτες που αναζητούν εργασία, εν μέσω πολέμου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν κατονομάσει δημοσίως μέλη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που υποπτεύονται πως είναι χειριστές των σαμποτέρ.

Το BBC αναφέρει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πως πίσω από αυτή τη δράση βρίσκεται η ρωσική κυβέρνηση. Ωστόσο, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δηλώσει ότι έχουν αποδείξεις για Ρώσους πράκτορες που στρατολογούν νεαρούς άνδρες για να διαπράξουν πράξεις βανδαλισμού, εμπρησμού ή ακόμη και παρακολούθησης στις χώρες τους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο συνελήφθησαν έξι άνδρες για συμμετοχή σε εμπρηστική επίθεση που, σύμφωνα με τις αρχές, διατάχθηκε από τη Ρωσία σε αποθήκη του Λονδίνου που παρείχε βοήθεια στην Ουκρανία.

Στην Ουκρανία, εκατοντάδες φερόμενοι σαμποτέρ αναμένουν τη δίκη τους, ενώ πολλοί ύποπτοι έχουν σκοτωθεί από εκρηκτικά που μετέφεραν. Η SBU ισχυρίζεται ότι Ρώσοι χειριστές πυροδότησαν σκόπιμα τις βόμβες εξ αποστάσεως, γνωρίζοντας ότι οι πράκτορές τους θα σκοτωθούν.

Για παράδειγμα, τον Μάρτιο, ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν εξερράγη βόμβα που πιστεύεται ότι μετέφεραν σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Ιβάνο-Φρανκίβσκ.

Το BBC μετέφερε τις κατηγορίες της SBU στη ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο. Σε δήλωσή της, η πρεσβεία κατηγόρησε την Ουκρανία για παρόμοια εκστρατεία σαμποτάζ με τη χρήση Ρώσων πολιτών: «Οι πρακτικές που αναφέρετε έχουν γίνει σήμα κατατεθέν των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα: στρατολόγηση πολιτών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, για την πραγματοποίηση εμπρησμών, σαμποτάζ ή βομβιστικών επιθέσεων εναντίον ανθρώπων, κτιρίων ή οχημάτων», αναφέρει.

Το BBC σημειώνει πως υπάρχουν αναφορές για αντίστοιχες πράξεις και στη Ρωσία, αλλά είναι δύσκολο να επαληθευτεί ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές.

Ο Βλαντ από τη φυλακή στέλνει το δικό του μήνυμα σε όσους δελεάζονται από τις προτάσεις των στρατολόγων: «Δεν αξίζει τον κόπο. Είτε θα σας εξαπατήσουν και θα καταλήξετε στη φυλακή όπως εγώ, είτε μπορεί να σκάσει μια βόμβα στα χέρια σας».

