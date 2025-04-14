Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε τη Δευτέρα τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην συμμετάσχουν στους στρατιωτικούς εορτασμούς της Μόσχας στις 9 Μαΐου, καλώντας τους αντίθετα να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απευθύνει προσκλήσεις στους ηγέτες της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας καθώς και σε χώρες της ΕΕ όπως η Σλοβακία, αλλά και τη Σερβία, η οποία επιδιώκει να ενταχθεί στο μπλοκ των 27.

«Αυτό που συζητήθηκε επίσης ξεκάθαρα, και ειπώθηκε από διάφορα κράτη μέλη, είναι ότι οποιαδήποτε συμμετοχή στις παρελάσεις ή στους εορτασμούς της 9ης Μαΐου στη Μόσχα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από την ευρωπαϊκή πλευρά, δεδομένου ότι η Ρωσία διεξάγει στην πραγματικότητα έναν πλήρους κλίμακας πόλεμο στην Ευρώπη», δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους στο Λουξεμβούργο, μετά από συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η ΕΕ δεν επιθυμεί να δει καμία υποψήφια προς ένταξη χώρα να συμμετέχει στους εορτασμούς του Πούτιν στη Μόσχα.

Οι εορτασμοί της 9ης Μαΐου σηματοδοτούν την 80ή επέτειο από τη νίκη κατά της Ναζιστικής Γερμανίας, στην οποία η Ρωσία διαδραμάτισε βασικό ρόλο. Ο Πούτιν έχει διατυπώσει αβάσιμους ισχυρισμούς ότι ο πόλεμος του κατά της Ουκρανίας αποτελεί προσπάθεια «εκκαθάρισης» της χώρας από Ναζί.

Το POLITICO μετέδωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία καλεί υψηλόβαθμους αξιωματούχους και ηγέτες της ΕΕ στο Κίεβο στις 9 Μαΐου, ως απάντηση στους ρωσικούς στρατιωτικούς εορτασμούς — πρόσκληση που επανέλαβε και η Κάλας μετά τη συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ.

«Έχω επίσης καλέσει όλα τα κράτη μέλη αλλά και τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων να επισκέπτονται το Κίεβο όσο πιο συχνά γίνεται, για να δείξουμε πραγματικά την αλληλεγγύη μας και ότι στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας», είπε.

Το γραφείο του Βίκτορ Όρμπαν έχει δηλώσει ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός δεν θα παρευρεθεί στην παρέλαση της Μόσχας. Ο Σλοβάκος ηγέτης Ρόμπερτ Φίτσο είχε δηλώσει από τον Νοέμβριο του 2024 ότι θα παρευρεθεί.

Πηγή: skai.gr

