Οι απεργίες στην καθαριότητα στο Μπέρμιγχαμ συνεχίζονται

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στον δήμο του Μπέρμιγχαμ ψήφισαν σήμερα να συνεχίσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τις οποίες ξεκίνησαν στα μέσα Μαρτίου, αρνούμενοι να βάλουν τέλος στη συσσώρευση, εδώ και έναν μήνα, των απορριμμάτων στους δρόμους της δεύτερης σε πληθυσμό πόλης της Βρετανίας.

Το συνδικάτο Unite ανέφερε ότι οι απεργοί καταψήφισαν μια πρόταση του δήμου, η οποία κρίθηκε «εντελώς ανεπαρκής», επειδή εξακολουθεί να περιλαμβάνει μειώσεις μισθών.

«Η απόρριψη της προσφοράς δεν αποτελεί έκπληξη επειδή οι εργαζόμενοι δεν μπορούν απλώς να δεχτούν μειώσεις μισθών τέτοιου εύρους, πληρώνοντας το τίμημα των αλλεπάλληλων λανθασμένων αποφάσεων» του δήμου, είπε η Σάρον Γκρέιαμ, η γενική γραμματέας του Unite, καλώντας την κυβέρνηση «να συγκαλέσει σύσκεψη με τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν, με διαλείμματα, τον Ιανουάριο. Από τις 11 Μαρτίου συνεχίζεται επ’ αόριστον η απεργία, αφορμή της οποίας ήταν η διένεξη των εργαζομένων με τον δήμο που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Σύμφωνα με το σωματείο, ορισμένοι εργαζόμενοι θα χάσουν έως και 8.000 λίρες (περίπου 9.500 ευρώ) τον χρόνο λόγω του σχεδίου αναδιάρθρωσης της υπηρεσίας αποκομιδής των σκουπιδιών. Ο δήμος αμφισβητεί αυτό το νούμερο.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ διαβεβαίωσε σήμερα ότι εντός της εβδομάδας θα αρχίσει ο καθαρισμός των δρόμων από τα σκουπίδια. Ο στρατός κλήθηκε να παράσχει επιμελητειακή υποστήριξη αλλά δεν έχει αναπτυχθεί «κανένας στρατιώτης» στην πόλη, υπογράμμισε.

Η κατάσταση αυτή καταδεικνύει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και το θέμα των ανισοτήτων αφού ορισμένοι κάτοικοι των φτωχότερων συνοικιών διαμαρτύρονται ότι τους «παραμελούν».

Στις αρχές Απριλίου ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είναι «απαράδεκτη» και υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει. Εξέφρασε παράλληλα τη στήριξή του στη δημοτική αρχή της πόλης, που διοικείται από το κόμμα του, τους Εργατικούς.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε στις αρχές του μήνα σακούλες απορριμμάτων πεταμένες στους δρόμους αλλά και αρουραίους, αλεπούδες και γάτες να ψάχνουν στους σωρούς των σκουπιδιών που έχουν συσσωρευτεί στην πόλη. Το Μπέρμιγχαμ είναι μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων, γνωστή για το βιομηχανικό παρελθόν και τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

