Το Κίεβο καλεί την ΕΕ στην Ουκρανία ως απάντηση στην ετήσια παρέλαση της Ρωσίας

Η ουκρανική κυβέρνηση προσκάλεσε Ευρωπαίους αξιωματούχους να μεταβούν στο Κίεβο στις 9 Μαΐου, προκειμένου να εκπέμψουν μήνυμα ενότητας και διπλωματικής ισχύος απέναντι στη στρατιωτική παρέλαση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το τέλος του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου, που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στη Μόσχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Συμπίχα, απηύθυνε τη Δευτέρα την πρόσκληση προς τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Λουξεμβούργο, καλώντας τους, όπως είπε, να «δείξουμε την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας απέναντι στη μεγαλύτερη επιθετικότητα που έχει βιώσει η Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Η κίνηση σηματοδοτεί την προσπάθεια του Κιέβου να στρέψει τα βλέμματα μακριά από τις εκδηλώσεις τις Μόσχας, καθώς τρία χρόνια μετά συνεχίζεται ο πόλεμος που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, και ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρεί να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι επιθυμεί να φιλοξενήσει στις 9 Μαΐου τους ηγέτες του «συνασπισμού των προθύμων» με στόχο να «καθοριστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, σε περίπτωση που επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία, όπως ανέφερε ο Αντρίι Συμπίχα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετέχουν σε αυτόν τον συνασπισμό.

Αν και ο Συμπίχα δεν διευκρίνισε πού θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για πιθανή επίσκεψη αρχηγών κρατών στην Ουκρανία στις αρχές Μαΐου, μεταξύ των οποίων και ο επερχόμενος Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρώσος πρόεδρος έχει απευθύνει προσκλήσεις προς τους ηγέτες του Ισραήλ, της Κίνας, της Βραζιλίας, της Σλοβακίας και της Σερβίας για να παρευρεθούν στη Μόσχα στις 9 Μαΐου, για τον εορτασμό της 80ής επετείου από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έχει προσκαλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Στο παρελθόν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους και ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας Ζακ Σιράκ είχαν παραστεί στην επίδειξη στρατιωτικής ισχύος στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας το 2005, αλλά τα τελευταία χρόνια κανένας δυτικός ηγέτης δεν έχει παρευρεθεί.

Η Ρωσία μέχρι στιγμής αγνοεί τις διεθνείς πιέσεις να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, σκοτώνοντας 34 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 170 σε επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στην πόλη Σούμι, ανήμερα των Βαΐων, μια επίθεση που προκάλεσε τη διεθνή καταδίκη, μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή», αλλά απέφυγε να επικρίνει ευθέως τη Ρωσία.



