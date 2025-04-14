Υπό συζήτηση βρίσκονται τα μέλη του ΝΑΤΟ για να αυξηθεί ο στόχος για τις αμυντικές δαπάνες, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον.

Πολλά μέλη του ΝΑΤΟ έχουν αυξήσει ήδη τις στρατιωτικές τους δαπάνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, αλλά πιέζονται από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσουν περισσότερο και να ξοδέψουν το 5% του ΑΕΠ τους στην άμυνα - πάνω δηλαδή από τον τρέχοντα στόχο τους 2%.

Ο Κρίστερσον μιλώντας σε δημοσιογράφους σήμερα ανέφερε ότι στη σύνοδο των ηγετών που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Ιούνιο στη Χάγη ενδέχεται να συμφωνήσουν σε έναν στόχο για τις αμυντικές δαπάνες άνω του 3% του ΑΕΠ, μαζί με έναν ακόμη στόχο που αφορά άλλες δαπάνες που σχετίζονται ευρύτερα με την ασφάλεια και την άμυνα.

«Υπάρχει μια συνεχιζόμενη συζήτηση, της οποίας δεν έχουμε δει ακόμα το τέλος, σχετικά με το εάν το ΝΑΤΟ, παράλληλα με τον στόχο που πρέπει να έχει για την στρατιωτική άμυνα, θα πρέπει να έχει και ένα στόχο για την πολιτική άμυνα, την ετοιμότητα, την υποστήριξη για την Ουκρανία και για τέτοια πράγματα», είπε.

Ο στόχος των αμυντικών δαπανών θα μπορούσε «να τεθεί στο 3,5% με μια προσθήκη 1,5% για εκείνα τα πράγματα που σχετίζονται με την πολιτική άμυνα, την υποστήριξη της Ουκρανίας και εκείνα τα άλλα πράγματα που βρίσκονται εκτός αυτών των τομέων άμεσης στρατιωτικής άμυνας», επισήμανε.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ, 23 από τα 32 μέλη της συμμαχίας πέτυχαν ή ξεπέρασαν τον στόχο του 2% πέρυσι. Ωστόσο, ορισμένες από τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ισπανίας, έχουν ξοδέψει μόνο περίπου 1,5% και 1,3% αντίστοιχα.

«Είμαι πολύ αποφασισμένος να δω ότι εμείς στη Σουηδία τηρούμε τις δεσμεύσεις μας για τις οποίες αποφασίζει το ΝΑΤΟ », είπε ο Κρίστερσον.

Η Σουηδία έγινε το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ τον Μάρτιο του 2024.

Πηγή: skai.gr

