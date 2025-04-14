Κάγια Κάλλας: «Η Ρωσία θέλει πόλεμο - Πρέπει να υποστηρίξουμε περισσότερο την Ουκρανία»

«Εχει ήδη περάσει ένας μήνας από τότε που η Ουκρανία συμφώνησε σε μια «άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», αλλά η Ρωσία δεν θέλει το ίδιο και ο πόλεμος συνεχίζεται με θανατηφόρα χτυπήματα και με θύματα αμάχους, δήλωσε σήμερα η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας (Kaja Kallas), προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, που συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο.

«Η Ρωσία θέλει πόλεμο και αυτοί που θέλουν να τον σταματήσουν θα πρέπει να της ασκήσουν τη μέγιστη πίεση» είπε χαρακτηριστικά

«Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υποστηρίξουμε περισσότερο την Ουκρανία», είπε η Ύπατη Εκπρόσωπος, εκφράζοντας την ικανοποίησή της που έχουν ήδη παρασχεθεί τα δύο τρίτα των πυρομαχικών που έχουν συμφωνηθεί. «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα», τόνισε σημειώνοντας ότι για το 2025 οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεσμευτεί σε στρατιωτική βοήθεια ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ - υψηλότερη απ' ότι πέρυσι.

Η συζήτηση για την Ουκρανία θα ξεκινήσει με την καθιερωμένη ενημέρωση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα. Στη συνέχεια, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν για την στρατιωτική υποστήριξη προς το Κιέβο, ιδίως την πρωτοβουλία της Ύπατης Εκπροσώπου για την προμήθεια δύο εκατομμυρίων πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος, αξίας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα συζητηθεί επίσης το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο σύντομα αναμένεται να παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εξάλλου, στο Συμβούλιο θα συζητηθεί και το θέμα της Μέσης Ανατολής. Ειδικότερα για τη Συρία, όπως είπε η Ύπατη Εκπρόσωπος, οι Υπουργοί αναμένεται να εξετάσουν την κατάσταση στη χώρα και την άρση ορισμένων ευρωπαϊκών κυρώσεων. Οι Υπουργοί θα συζητήσουν επίσης για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, και το αραβικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της. Στο τέλος του Συμβουλίου, οι Υπουργοί θα συμμετάσχουν στον πρώτο διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Παλαιστίνης, παρουσία του Παλαιστίνιου Πρωθυπουργού Μοχάμεντ Μουσταφά.

Σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, η συζήτηση θα συνεχιστεί στο σημερινό Συμβούλιο, μετά το δείπνο εργασίας που είχαν χθες, Κυριακή, το βράδυ οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ με τους ομολόγους τους από τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η σημερινή συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στο πώς η ΕΕ μπορεί να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο δρόμο προς την ένταξη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην κατάσταση στη Σερβία και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί και η ευθυγράμμιση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ και ειδικότερα σε θέματα όπως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τη Διεύρυνση, σήμερα το βράδυ έχει προγραμματιστεί μια Διακυβερνητική Διάσκεψη με την Αλβανία για το άνοιγμα της δεύτερης δέσμης κεφαλαίων διαπραγμάτευσης.

Τέλος, στο Συμβούλιο θα συζητηθούν οι σχέσεις ΕΕ-Αφρικής, ενόψει του Υπουργικού Συμβουλίου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης που έχει προγραμματιστεί για τις 21 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

