Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030 αποτελεί ρεαλιστικό στόχο για ορισμένες επίδοξες χώρες, δήλωσε την Τρίτη η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ένωσης, Κάγια Κάλας.

Στην ετήσια έκθεσή της για τη διεύρυνση, η ΕΕ ανέφερε ότι το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία έχουν σημειώσει σημαντικές προόδους φέτος στην πορεία προς την ένταξη.

«Η επέκταση της ένωσης είναι προς το συμφέρον μας», δήλωσε ο Κάλλας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, συνόψισε την αξιολόγηση της ΕΕ ως θετική για την Αλβανία, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο και την Ουκρανία, μικτή για τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Κοσσυφοπέδιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Τουρκία και αρνητική για τη Γεωργία.

Επανέλαβε επίσης την έντονη κριτική της κατά της Γεωργίας, λέγοντας ότι «δεν έχει βιώσιμη πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το στάδιο, εκτός εάν οι συνθήκες αλλάξουν δραματικά».

Σχετικά με την Ουκρανία, σχολίασε ότι «η ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι γεωπολιτικές μετατοπίσεις καθιστούν τα επιχειρήματα υπέρ της διεύρυνσης πολύ σαφή», αλλά προσθέτει ότι η ΕΕ «δεν θα κάνει εκπτώσεις και δεν θα προσφέρει συντομεύσεις», με τη διαδικασία ένταξης «μια δίκαιη, σκληρή και αξιοκρατική διαδικασία».

Ερωτηθείς η Κάλας για το ζήτημα της προώθησης των υποψηφιοτήτων της Μολδαβίας και της Ουκρανίας συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι «παραμένει η ανησυχία» από τις 26 χώρες - δηλαδή από όλες εκτός από την Ουγγαρία - «που θέλουν πραγματικά να προχωρήσουν με τη διαδικασία».

Είπε ότι η επιτροπή «συμβουλεύεται τον πρόεδρο του Συμβουλίου για να βρει τρόπους να προχωρήσει».

Όσον αφορά τη Σερβία για το αν κινδυνεύει να γίνει «υποψήφια μόνο κατ' όνομα» δεδομένης της κατάστασης στη χώρα είπε ότι η έκθεση είναι «κρίσιμη», αλλά υπογράμμισε ότι η ΕΕ παρέμεινε «σε συνεχή επαφή με την κυβέρνηση, με τον πρόεδρο, και υπόσχονται ότι θα υλοποιήσουν τα καθήκοντά τους».

Επιμένει ότι «δεν βλέπει» τη Σερβία να ακολουθεί την ίδια αρνητική πορεία με τη Γεωργία.

Τι αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν

Αναλυτικά στην έκθεσή της η Κομισιόν κρίνει ότι η Ουκρανία έχει επαρκώς προχωρήσει στον δρόμο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε οι διαπραγματεύσεις να μπορούν να περάσουν σε νέα φάση. Αντίθετα, η Γεωργία έχει απομακρυνθεί από την Ένωση.

«Η διαδικασία διεύρυνσης προχωρά πλέον ταχύτερα σε σχέση με τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια», διαπιστώνει η Κομισιόν σε έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα και αφορά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τις δέκα υποψήφιες για ένταξη χώρες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η έκθεση της Κομισιόν δείχνει ότι το Κίεβο «προχωρά με αποφασιστικότητα» προς την ένταξη στην Ένωση.

«Αναμένουμε την αποφασιστική δράση της ΕΕ για το ξεπέρασμα των τεχνητών εμποδίων για μία ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και τη Μολδαβία, η έκθεση διαπιστώνει ότι έδειξαν ξεκάθαρα την προσήλωσή τους στην ένταξη στην Ένωση. Άλλωστε, οι μολδαβοί ψηφοφόροι επιβεβαίωσαν την προσήλωση αυτή κατά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Μοναδική σκιά, σύμφωνα με την Κομισιόν, ο αγώνας κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία. «Οι πρόσφατες αρνητικές τάσεις, κυρίως η αυξημένη πίεση επί των υπηρεσιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και επί της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να αντιστραφεί με αποφασιστικό τρόπο», αναφέρεται στην έκθεση.

Η έκθεση αναφέρεται σε νόμο που έθετε υπό κυβερνητική εποπτεία τους ανεξάρτητους οργανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο οποίος προκάλεσε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Ουκρανία, την οργή των Βρυξελλών και τελικά ανακλήθηκε.

Το γεγονός αυτό δεν έθεσε εν αμφιβόλω τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων που το Κίεβο θέλει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2028.

Οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν τον «φιλόδοξο» αυτό στόχο, αλλά ζητούν «επιτάχυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων», ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου. «Το μήνυμα της Κομισιόν είναι σαφές: η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει» στην επόμενη φάση, δήλωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αυτή η «επόμενη φάση» μεταφράζεται στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις διαπραγματεύσεις και αυτό πρέπει να γίνει με ομόφωνη απόφαση των 27. Αρα, πρέπει να πεισθεί η Ουγγαρία να δώσει την έγκρισή της, την ώρα που η Βουδαπέστη, πιστή σύμμαχος της Μόσχας, είναι αντίθετη με την ένταξη της Ουκρανίας.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Γεωργία βρίσκονται σε νεκρό σημείο, αλλά για διαφορετικό λόγο. Το φιλορωσικό κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία στο Τμπιλίσι αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διέκοψε ντε φάκτο τις διαπραγματεύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει επίσης στην έκθεση την πρόοδο που έχει σημειώσει το Μαυροβούνιο.

«Είναι η πλέον προχωρημένη χώρα στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ», δήλωσε νωρίτερ σήμερα η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τη Διεύρυνση Μάρτα Κος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία ξεχωρίζουν. Προχώρησαν περισσότερο στις μεταρρυθμίσεις κατά τον περασμένο χρόνο», πρόσθεσε.

Για άλλες χώρες των Βαλκανίων, το αποτέλεσμα είναι λιγότερο θετικό. Στη Βοσνία, η πολιτική κρίση στη Σερβική Δημοκρατία «υπονόμευσε την πρόοδο για την ένταξη στην ΕΕ», σύμφωνα με την έκθεση.

Και στη Σερβία, «οι μεταρρυθμίσεις καθυστέρησαν σημαντικά», διαπιστώνει η Κομισιόν εκφράζοντας δυσαρέσκεια για την υιοθέτηση αντιευρωπαϊκής ρητορικής από πολλούς σέρβους πολιτικούς αξιωματούχους.

