Ημέρα εκλογών σήμερα, Τρίτη στις ΗΠΑ. Οι κάλπες έχουν ανοίξει σε Νέα Υόρκη, Βιρτζίνια και Νιου Τζέρσεϊ, ενώ τα εκλογικά κέντρα στην Καλιφόρνια θα ανοίξουν αργότερα.

Πρόκειται για τις λεγόμενες «εκτός έτους» εκλογές όπου η Νέα Υόρκη θα επιλέξει τον επόμενο δήμαρχό της, σε μια μάχη που έχει φέρει αντιμέτωπους έναν νεότερο, προοδευτικό Δημοκρατικό με ένα μέλος της παλιάς φρουράς του κόμματος.

Οι πολιτείες της Βιρτζίνια και του Νιου Τζέρσεϊ θα εκλέξουν νέους κυβερνήτες και το αποτέλεσμα αυτών των αναμετρήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει προγνωστικό παράγοντα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου το επόμενο έτος.

Οι Καλιφορνέζοι θα αποφασίσουν επίσης εάν θα επανασχεδιάσουν τους χάρτες των περιφερειών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ σε μια σπάνια ανακατανομή περιφερειών στα μέσα της δεκαετίας, καθώς οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να δώσουν στο κόμμα τους πλεονέκτημα στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

Η κούρσα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη, καθώς ο 34χρονος Ζόχραν Μαμντάνι επιχειρεί να κάνει την ανατροπή στην προσπάθειά του να γίνει ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Ο Μαμντάνι, ένας δημοκράτης σοσιαλιστής, σόκαρε το πολιτικό κατεστημένο όταν νίκησε τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών αυτό το καλοκαίρι. Ο Κουόμο, απτόητος, συνέχισε την προεκλογική του εκστρατεία ως ανεξάρτητος. Εν τω μεταξύ, ο Ρεπουμπλικάνος Κέρτις Σλίβα αντιστάθηκε στις πιέσεις να αποσυρθεί από την κούρσα για να ανοίξει δρόμο για τον Κουόμο.

Οι Νεοϋορκέζοι θα μπορούσαν να επιλέξουν έναν νεοφερμένο στην πολιτική για να κυβερνήσει την πόλη τους - και να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζει τον Κουόμο για δήμαρχο της Νέας Υόρκης και απειλεί να μειώσει τη χρηματοδότηση εάν κερδίσει ο Μαμντάνι.

Ποιος είναι ο Ζόχραν Μαμντάνι;

Αν κερδίσει ο Μαμντάνι, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης. Οι Δημοκρατικοί σε όλη τη χώρα παρακολουθούν στενά αν το να εστιάζει σε ζητήματα όπως το ενοίκιο, τα τρόφιμα και οι μισθοί, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως αποτελεσματικό μήνυμα σε μελλοντικές εκλογές.

Αν και ο Μαμντάνι οδεύει προς τη βραδιά των εκλογών με πιθανολογούμενο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, η διαφορά μεταξύ αυτού και του Κουόμο έχει μειωθεί.

Ανακατανομή περιφερειών στην Καλιφόρνια

Η ηγεσία των Δημοκρατικών στην Καλιφόρνια ζητά από τους ψηφοφόρους την άδεια να αναδιαμορφώσει τις περιφέρειες. Αυτό είναι ασυνήθιστο στην Καλιφόρνια, η οποία εκ του νόμου βασίζεται σε μια μη κομματική επιτροπή για να σχεδιάζει τους χάρτες του Κογκρέσου μία φορά κάθε δεκαετία, με βάση τα στοιχεία της απογραφής.

Ωστόσο, καθώς πολιτείες με επικεφαλής τους Ρεπουμπλικάνους, όπως το Τέξας και το Μιζούρι, επιδιώκουν να αναδιαμορφώσουν βιαστικά τους χάρτες του Κογκρέσου για να δώσουν στο κόμμα τους πλεονέκτημα στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, θέλει να αντισταθμίσει τις ήττες με ανακατανομή των περιφερειών στην πολιτεία του.

Η Πρόταση 50 της Καλιφόρνια θα επέτρεπε την προσωρινή χρήση νέων χαρτών των περιφερειών του Κογκρέσου έως το 2030. Η εκστρατεία έχει συγκεντρώσει 158 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, με τους Δημοκρατικούς υποστηρικτές να ξεπερνούν κατά πολύ την προσπάθεια της Ρεπουμπλικανικής αντιπολίτευσης.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στην Καλιφόρνια, οι οποίοι κατέχουν μόνο εννέα από τις 52 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, αντιτίθενται σθεναρά στο σχέδιο.

Εκλογή για κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ

Το Νιου Τζέρσεϊ θεωρείται πολιτεία των Δημοκρατικών, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια αμφίρροπη αναμέτρηση μεταξύ του Δημοκρατικού Μίκι Σέριλ και του Ρεπουμπλικάνου Τζακ Τσιαταρέλι. Είναι μία από τις δύο φετινές εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη που θα μπορούσε να δείξει πώς αισθάνονται οι Αμερικανοί για το τρέχον πολιτικό κλίμα.

Η Σέριλ εκπροσωπεί επί του παρόντος την 11η Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ στο Κογκρέσο και ο Τσιαταρέλι είναι πρώην βουλευτής της πολιτείας.

Παρά το γεγονός ότι η πολιτεία κλίνει προς το μπλε, είχε Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες στο παρελθόν. Ο τελευταίος, ο Κρις Κρίστι, υπηρέτησε δύο θητείες μεταξύ 2010 και 2018.

Εκλογή για κυβερνήτη της Βιρτζίνια

Η ηγεσία της Βιρτζίνια συνήθως κυμαίνεται μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, πράγμα που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα των φετινών εκλογών για την ανάδειξη κυβερνήτη μπορεί να χρησιμεύσει ως δείκτης για τη διάθεση του εκλογικού σώματος.

Ανεξάρτητα από το ποιος υποψήφιος θα επιτύχει, η πολιτεία θα εκλέξει την πρώτη γυναίκα κυβερνήτη φέτος. Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν μεταξύ της Δημοκρατικής Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, βουλευτή των ΗΠΑ, και της Ρεπουμπλικανίδας Γουίνσομ Έρλ-Σιρς, της νυν αναπληρώτριας κυβερνήτη της πολιτείας.

Αν η Ερλ-Σιρς κερδίσει, θα γίνει η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται στην ηγεσία πολιτείας των ΗΠΑ στην ιστορία του έθνους.

Η Βιρτζίνια συνορεύει βόρεια με τη φιλελεύθερης τάσης Ουάσινγκτον, όπου πολλοί κάτοικοι εργάζονται στην πρωτεύουσα ή για χάρη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ωστόσο, η πολιτεία έχει επίσης μεγάλες εστίες συντηρητικών ψηφοφόρων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της, καθώς και αμφιλεγόμενους ψηφοφόρους.

Η Σπάνμπεργκερ έχει επισημάνει τον οικονομικό αντίκτυπο των περικοπών του Τραμπ, οι οποίες έχουν επηρεάσει την απασχόληση στη Βιρτζίνια. Η Έρλ-Σιρς έχει επαινέσει την οικονομία της Βιρτζίνια υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών. Αλλά έχει επίσης επικεντρωθεί σε πολιτιστικά θέματα όπως τα ζητήματα των τρανς.

Ο παράγοντας Τραμπ

Αν και δεν είναι στο ψηφοδέλτιο, το όνομα του Τραμπ δεσπόζει πάνω από αυτές τις εκλογές.

Η εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης είναι ο τρόπος με τον οποίο ο επόμενος ηγέτης της πόλης θα αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει αναμειχθεί στην πολιτική της πόλης.

Ο πρόεδρος έχει υπονοήσει ότι θα τιμωρήσει την πόλη εάν οι ψηφοφόροι επιλέξουν τον Μαμντάνι.

«Θα είναι δύσκολο για μένα ως πρόεδρος να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη, γιατί αν έχεις έναν κομμουνιστή να κυβερνά τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να σπαταλάς τα χρήματα που στέλνεις εκεί», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS που προβλήθηκε την Κυριακή. Ο Μαμντάνι ωστόσο απορρίπτει την κομμουνιστική ταμπέλα που του έχει δώσει ο Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε τη μάχη για την ανακατανομή των περιφερειών που οδήγησε την Καλιφόρνια να θέσει την Πρόταση 50 στο ψηφοδέλτιο και έχει υποστηρίξει τον Τσιαταρέλι στην κούρσα για την κυβέρνηση του Νιου Τζέρσεϊ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.