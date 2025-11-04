Ένα αστείο βίντεο της γερμανικής αστυνομίας, με τη «σύλληψη» ενός ατίθασου κύκνου, του οποίου κινδύνευε η ζωή, έχει γίνει viral στα γερμανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία στη Ρηνανία-Παλατινάτο εξήγησε ότι ο κύκνος είχε χαθεί και κατέληξε κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο.

Το πτηνό θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί από αυτοκίνητο, αλλά οι αστυνομικοί τον έπιασαν γρήγορα και τον απελευθέρωσαν σε ασφαλές μέρος.

«Η συνάδελφος Μάριον έβαλε τα δυνατά της και έσωσε το πτηνό από την επικίνδυνη κατάσταση. Κουβάλησε τον κύκνο με ασφάλεια κατά μήκος του ομοσπονδιακού δρόμου και μπόρεσε να τον τοποθετήσει στην όχθη του ποταμού Mosel σώο» ανέφερε η αστυνομία στην λεζάντα της ανάρτησης του βίντεο.

Πηγή: skai.gr

