Εάν ψάχνετε για ένα απομονωμένο, συμπαγές και - το πιο σημαντικό τη σήμερον ημέραν - ασφαλές σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, ακίνητο, τότε αυτή η είδηση σας αφορά. Ένα καταφύγιο του Ψυχρού Πολέμου κοντά στο Μπρίστολ βγαίνει σε δημοπρασία, με τιμή εκκίνησης τις 20.000 λίρες Αγγλίας (μόνο 22.000 ευρώ).

Χτισμένο το 1960, το καταφύγιο σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε ως σταθμός παρακολούθησης για το Βασιλικό Σώμα Παρατηρητών (ROC) μέχρι το κλείσιμό του το 1991.

@David Plaister/Rightmove

Σύμφωνα με την The Standard, το καταφύγιο είναι γνωστό ως σταθμός Hallen και είχε σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει δύο ή τρία άτομα. Χτισμένο στην πλαγιά του λόφου, μόνο η τσιμεντένια καταπακτή του καταφυγίου είναι ορατή από πάνω από το έδαφος.

Μια κάθετη μεταλλική σκάλα οδηγεί κάτω στο ορθογώνιο δωμάτιο των 12 τετραγωνικών μέτρων. Στο εσωτερικό, η θέση Hallen παραμένει κάτι σαν χρονοκάψουλα, διατηρώντας ακόμα τα αυθεντικά της έπιπλα και εξαρτήματα.

Η αρχική χημική τουαλέτα του καταφύγιου @David Plaister/Rightmove

Το κυρίως δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με ένα σκουριασμένο μεταλλικό κρεβάτι, ένα ντουλάπι, ένα γραφείο και ένα σετ ράφια. Οι φωτογραφίες δείχνουν παλιές προειδοποιητικές πινακίδες στους τοίχους, καθώς και μηνύματα ασφαλείας γραμμένα με μαρκαδόρο.

Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνεται ένας (κάπως απαρχαιωμένος πλέον) δείκτης ισχύος βόμβας, σταθερός μετρητή ραδιενέργειας και φρέατα εξαερισμού.

Ένα ασυνήθιστο «ιδιωτικό κελάρι κρασιών» είναι μεταξύ των πιθανών χρήσεων που προτείνουν οι δημοπράτες @David Plaister/Rightmove

Για όσους ενδιαφέρονται, το Hallen ROC θα δημοπρατηθεί από τον David Plaister, στις 9 Δεκεμβρίου και περιγράφεται ως «ιδιωτικός και ασφαλής χώρος με μια σειρά από πιθανές χρήσεις», όπως ιδιωτική κάβα, χρηματοκιβώτιο ή «ασφαλής χώρος κοινής ωφέλειας».

Πηγή: skai.gr

