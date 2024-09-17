Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο και 2.800 έχουν τραυματιστεί με 200 από τους οποίους να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση από τις ταυτόχρονες εκρήξεις εκατοντάδων βομβητών που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ.

Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο μαχητές του φιλοϊρανικού κινήματος και ένα κορίτσι 9 χρόνων.

BREAKING:



Hospitals filling up in Lebanon as hundreds of Hezbollah operatives had their pagers blown up simultaneously pic.twitter.com/Uow3KKlNdd — Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2024

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, ο ένας από τους δύο μαχητές που σκοτώθηκαν είναι ο γιος βουλευτή της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, νέες αναφορές από ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για άλλους επτά νεκρούς στη Συρία στη γειτονιά Seyedah Zeinab της Δαμασκού, ένα προπύργιο των σιιτών. Επίσημες πηγές ωστόσο, επιβεβαιώνουν 14 τραυματίες από τις εκρήξεις στις συσκευές.

🚨 مستشفيات بيروت مليئة بعناصر حزب الله

pic.twitter.com/mttRNkaYNn

Ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου Ζιάντ Μακάρι επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση στο Ισραήλ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η χώρα του καταδικάζει την «ισραηλινή επιθετικότητα» ενώ πρόσθεσε ότι έχει έρθει σε επαφή με τον ΟΗΕ για να «λογοδοτήσει ο ένοχος».

Ο Ζιαντ Μακάρι είναι ο πρώτος Λιβανέζος αξιωματούχος που κατηγόρησε ευθέως το Ισραήλ.

Και η Χεζμπολάχ επίσης κατηγόρησε το Ισραήλ, διαμηνύοντας ότι θα λάβει τη «δίκαιη τιμωρία της».

🚨 BREAKING! Hundreds of civilians have been injured due to the detonation of numerous communication devices (pagers) carried by Hezbullah members in #Lebanon, possibly caused by an Israeli malware attack. pic.twitter.com/dobExgwdoT — DOAM (@doamuslims) September 17, 2024

Οι συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ που εξερράγησαν σε όλο τον Λίβανο και στη Συρία ήταν το πιο πρόσφατο μοντέλο που έφερε η ισλαμιστική ομάδα τους τελευταίους μήνες, λένε στο Reuters τρεις πηγές ασφαλείας.

Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει ακόμη επίσημα, αν και ένας συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι το Τελ Αβίβ βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Το γραφείο του πρωθυπουργού έσπευσε να αποστασιοποιηθεί από αυτή την παρατήρηση.

Δημοσιογράφος του Reuters είδε ασθενοφόρα να σπεύδουν στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού εν μέσω εκτεταμένου πανικού. Κάτοικοι δήλωσαν πως εκρήξεις σημειώνονταν ακόμη και 30 λεπτά μετά τις αρχικές εκρήξεις.

Ομάδες ανθρώπων συγκεντρώθηκαν στην είσοδο κτηρίων για να δουν αν άνθρωποι που γνώριζαν τραυματίστηκαν, ανέφερε ο δημοσιογράφος του Reuters.

BREAKING:



Hospitals filling up in Lebanon as hundreds of Hezbollah operatives had their pagers blown up simultaneously pic.twitter.com/Uow3KKlNdd — Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2024

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο Ιρανός πρέσβης στον Λίβανο, ο Μοτζτάμπα Αμανί μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Η πηγή ασφαλείας πρόσθεσε πως εκρηκτικοί μηχανισμοί εκρήγνυντο επίσης στον νότιο Λίβανο. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό, που ανταλλάσσει πυρά με τη Χεζμπολάχ από τον Οκτώβριο παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με το AFP, που επικαλείται πηγές προσκείμενες στη Χεζμπολάχ, δεκάδες μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης του Λιβάνου τραυματίστηκαν από ταυτόχρονη έκρηξη των βομβητών τους σε διάφορα προπύργια της οργάνωσης.

Νωρίτερα, πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ δήλωσε στο AFP πως επρόκειτο για «ισραηλινή πειρατεία».

«Δεκάδες μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού», προπύργιο της ισλαμιστικής οργάνωσης, και «στον νότιο Λίβανο από έκρηξη των βομβητών τους», δήλωσε μια άλλη πηγή προσκείμενη στο κόμμα.

Ανταποκριτής του AFP στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, προπύργιο επίσης της Χεζμπολάχ, έκανε λόγο επίσης για "δεκάδες τραυματίες" κατά την έκρηξη των βομβητών τους σε αυτή την περιοχή.

Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες είδαν ασθενοφόρα να μεταφέρουν τραυματίες στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου τα νοσοκομεία απηύθυναν εκκλήσεις για αίμα.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για ένα «συμβάν ασφαλείας χωρίς προηγούμενο που σημειώθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού καθώς και σε πολλές περιοχές του Λιβάνου» αποδίδοντάς το στον ισραηλινό «εχθρό».

Πρόσθεσε πως «το σύστημα των βομβητών υπέστη πειρατεία μέσω της υψηλής τεχνολογίας».

Η Χεζμπολάχ είχε ζητήσει από τα μέλη της να μην χρησιμοποιούν πλέον κινητά τηλέφωνα για να αποφύγουν ισραηλινή πειρατεία.

Το ισχυρό κόμμα έθεσε σε εφαρμογή ένα σύστημα βομβητών μέσω του οποίου τα μέλη του καλούνται να παρουσιαστούν στις μονάδες τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.