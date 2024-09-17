Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την κακοκαιρία Boris που συνεχίζει να πλήττει την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες.

Συγκεκριμένα, θύματα καταγράφονται σε Τσεχία, Πολωνία Αυστρία και Ρουμανία. Οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες.

Στην Τσεχία, μια γυναίκα πνίγηκε από τα ορμητικά νερά κοντά στην πόλη Μπρούνταλ, ενώ επτά ακόμη άτομα αγνοούνται. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβακία, καθώς οι πλημμύρες προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές.

At least 17 people have now died in central European countries due to the severe flooding triggered by Storm Boris.pic.twitter.com/uvIWw4co1l — DW Europe (@dw_europe) September 17, 2024

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος της πολωνικής πόλης Nysa, Kordian Kolbiarz, ζήτησε από τους 44.000 κατοίκους να απομακρυνθούν, καθώς οι εκτεταμένες πλημμύρες συνεχίζουν να πλήττουν την κεντρική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, τους ζήτησε να κατευθυνθούν προς υψηλότερα σημεία.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την επιτάχυνση της οικονομικής και άλλης στήριξης των θυμάτων, ενώ ο ομόλογός του στην Ουγγαρία, Βίκτορ Όρμπαν, ακύρωσε όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις του.

Στην Αυστρία, δύο ηλικιωμένοι άνδρες έχασαν τη ζωή τους όταν παγιδεύτηκαν στα σπίτια τους από τα ανερχόμενα νερά, ενώ στην Πολωνία έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας χειρουργός που πνίγηκε επιστρέφοντας από υπηρεσία στο νοσοκομείο.

Flooding caused by Storm Boris in central #Europe has burst dams, knocked out power, and killed at least 18 people. In the worst hit areas, public transport has been shut down, streets flooded, and neighborhoods submerged. #Flooding #PlanetMatters pic.twitter.com/Gv9dWXdDVZ — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) September 17, 2024

Στην αυστριακή πόλη St Polten, περισσότερες βροχές έπεσαν σε τέσσερις ημέρες από ό,τι το φθινόπωρο του 1950 που ήταν το πιο υγρό που έχει καταγραφεί ποτέ. Ο καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναπτύχθηκαν για να προσφέρουν βοήθεια σε περιοχές που επλήγησαν από την καταιγίδα. Το υπουργείο Κλίματος της Αυστρίας δήλωσε ότι θα διατεθούν κονδύλια ανάκαμψης 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα περισσότερα κόμματα διέκοψαν την προεκλογική εκστρατεία για τις ομοσπονδιακές εκλογές που έπρεπε να γίνουν σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, στις 29 Σεπτεμβρίου.

Από την κακοκαιρία φράγματα έχουν σπάσει, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ενώ σε πολλά σπίτια υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης. Στην Τσεχία, 12.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ 119.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα. Στη Ρουμανία, οι πλημμύρες έχουν καταστρέψει σπίτια και ζώα, αφήνοντας τους κατοίκους σε απόγνωση.

Σε επιφυλακή η Βουδαπέστη

Περαιτέρω έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται επίσης να πλήξουν άμεσα τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Η Βουδαπέστη ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τους δρόμους κοντά στον ποταμό Δούναβη που διασχίζει την ουγγρική πρωτεύουσα, επικαλούμενη τον κίνδυνο πλημμύρας. Ο ποταμός ανεβαίνει κατά περίπου ένα μέτρο κάθε 24 ώρες, με τον δήμαρχο της Βουδαπέστης να προσφέρει στους κατοίκους ένα εκατομμύριο σάκους άμμου για να προστατεύσει από τις πλημμύρες.

Ορισμένες γραμμές του τραμ δε θα λειτουργήσουν, ενώ οι δρόμοι κατά μήκος του ποταμού είναι κλειστοί στην ουγγρική πρωτεύουσα από το απόγευμα της Δευτέρας. Τα τρένα μεταξύ Βουδαπέστης και Βιέννης έχουν επίσης ακυρωθεί.

Στη Σλοβακία, η υπερχείλιση του ποταμού Δούναβη προκάλεσε πλημμύρες στην περιοχή της Παλιάς Πόλης της πρωτεύουσας, Μπρατισλάβα, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού ξεπέρασε τα 9 μέτρα (30 πόδια) και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Η καταιγίδα Μπόρις αναμένεται τις επόμενες ώρες να κινηθεί πλέον νοτιότερα προς την Ιταλία, όπου θα ενταθεί εκ νέου και θα φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις. Η περιοχή Emilia-Romagna πρόκειται να πληγεί περισσότερο, με 100-150 χιλιοστά βροχής.

