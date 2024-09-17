Η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που έπεσε θύμα του συζύγου της ο οποίος τη νάρκωνε και καλούσε άλλους να τη βιάσουν επί μια δεκαετία, καταχειροκροτήθηκε κατά την έξοδό της σήμερα από τη δικαστική αίθουσα, μετά τη μεσημεριανή διακοπή της δίκης, με πολλούς από τους παριστάμενους να της δίνουν συγχαρητήρια και να της εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους.

🗨️ "On est avec vous"



Gisèle Pelicot est applaudie et encouragée à la sortie de la salle d'audience pic.twitter.com/yoKW1ERzIk September 17, 2024

«Ζιζέλ! Ζιζέλ!», «Μπράβο, κυρία!» και «Για να αλλάξει πλευρά η ντροπή» φώναζαν ρυθμικά πολλοί συγκεντρωμένοι έξω από το δικαστήριο της Αβινιόν, αφού παρακολούθησαν τη σημερινή διαδικασία από μια διπλανή αίθουσα.

📹 Gisele Pélicot was applauded as she left the courtroom during an adjournment this afternoon



Read more here 👇https://t.co/3RdpIAQO4d pic.twitter.com/JQIqhKA2Yy — The Telegraph (@Telegraph) September 17, 2024

Αυτή η δίκη-σταθμός για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη χημική υποταγή ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου και αναμένεται ότι θα διαρκέσει πολλούς μήνες.

Η Πελικό, χαμογελαστή, ευχαρίστησε τον κόσμο αλλά δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στους πολλούς δημοσιογράφους που την περίμεναν.

Νωρίτερα, άκουσε επί περίπου τέσσερις ώρες τον πρώην σύζυγό της, τον Ντομινίκ Πελικό, να μιλάει για πρώτη φορά από το εδώλιο του κατηγορουμένου για την υπόθεση, χωρίς να αντιδράσει και χωρίς να αφήσει να φανεί κάποιο συναίσθημα.

Μετά το μεσημεριανό διάλειμμα, πολλοί από τους κατηγορουμένους που επέστρεφαν στην αίθουσα γιουχαΐστηκαν από το πλήθος. Όλοι τους έκρυβαν το πρόσωπό τους φορώντας μάσκες προστασίας για την Covid-19 ή με τις κουκούλες των φούτερ τους και έσκυβαν το κεφάλι, όπως είδαν οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο 71χρονος Ντομινίκ Πελικό και 50 άνδρες ηλικίας από 26 έως 74 ετών κατηγορούνται για βιασμό. Η Ζιζέλ Πελικό αρνήθηκε να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, όπως είχε το δικαίωμα και, αντιθέτως, ζήτησε να γίνει δημόσια. Το περασμένο Σαββατοκύριακο 10.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη Γαλλία για να της εκφράσουν τη συμπαράστασή τους και να καταγγείλουν την «κουλτούρα του βιασμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

