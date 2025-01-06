Λογαριασμός
Στο έλεος της κακοκαιρίας ΗΠΑ και Γερμανία: Χιλιάδες νοικοκυριά στο σκοτάδι - Εγκλωβίστηκαν οδηγοί (Δείτε βίντεο)

Χιόνια και παγετός παραλύουν τις κεντρικές και ανατολικές ΗΠΑ - Γερμανικές πόλεις βρίσκονται αντιμέτωπες με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας 

Weather US

Ψύχος και παγετός σαρώνουν και παραλύουν μεγάλο μέρος των ΗΠA και εκατομμύρια κάτοικοι, σε περισσότερες από 10 πολιτείες, είναι αντιμέτωποι με τη χειρότερη χιονοθύελλα των τελευταίων δεκαετιών. Τέσσερις πολιτείες έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το θερμόμετρο πέφτει ακόμη και 10 βαθμους κάτω από το 0. Χάος από την κακοκαιρία επικρατεί και στη Γερμανία, με σοβαρά προβλήματα να σημειώνονται στα αεροδρόμια της χώρας ενώ νέες προειδοποιήσεις για χιονοπτώσεις καταγράφονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από το Κάνσας μέχρι το Νιού Τζέρσει και από το Μιζούρι μέχρι την αμερικανική πρωτεύουσα, οι πολιτείες έχουν μπει στο ψυγείο. Οι δρόμοι είναι παγοδρόμια και είναι σχεδόν αδύνατες οι μετακινήσεις.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί  Κάνσας, Κεντάκι, το Άρκανσο, η Βιρτζίνια. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται και χιλιάδες καθυστερούν εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών. Λουκέτο μπήκε σε σχολεία και κυβερνητικές υπηρεσίες καθώς το θερμόμετρο έχει παγώσει σε κάποιες περιοχές ακόμη και στους -10 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκονται στο σκοτάδι και το δρομύ ψύχος, λόγω ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

Η σφοδρή κακοκαιρία, κινείται πλέον βορειοανατολικά με κατοίκους και αρχές στην Ουάσιγκτον να προετοιμάζονται για πυκνή χιονόπτωση και τσουχτερό κρύο ενώ οι κεντρικές αμερικανικές πολιτείες παραμένουν σε συνθήκες Σιβηρίας. 

Στη Γερμανία, η Φρανκφούρτη, το Μόναχο, η Βάδη Βυρτεμβέργη είναι μόνο μερικές από τις Γερμανικές πόλεις που βρίσκονται αντιμέτωπες με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. 

Ο παγετός στο οδόστρωμα προκάλεσε καραμπόλα σε δρόμο της Νότας Σαξονίας, με τουλάχιστον 5 τραυματίες. Οδηγοί παγιδεύτηκαν λόγο του χιονιά ενώ οι χιονοθύελλες εξαπλώνονται από το νοτιοδυτικά, θέτοντας σε συναγερμό σχεδόν ολόκληρη τη Γερμανία. 

Την ίδια ώρα, νέες προειδοποιήσεις για χιονοπτώσεις καταγράφονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη Νότια Αγγλία να αντιμετωπίζει και τον κίνδυνο πλημμυρών. 

Έχουν καταγραφεί αμέτρητες συγκρούσεις με μικρή ταχύτητα, έχουν κλείσει δρόμου λόγω της ακινητοποίησης φορτηγών. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν από την βορειοδυτική Αγγλία  στην βορειοανατολική είναι όλοι κλειστοί από την μια κατεύθυνση, αναφέρει ο δημοσιογράφος του BBC, Νικ Κάρνετ.

Οι βρετανικές Αρχές καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για χιονοθύελλες και ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: κακοκαιρία ΗΠΑ Γερμανία Βρετανία
