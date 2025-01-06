Ψύχος και παγετός σαρώνουν και παραλύουν μεγάλο μέρος των ΗΠA και εκατομμύρια κάτοικοι, σε περισσότερες από 10 πολιτείες, είναι αντιμέτωποι με τη χειρότερη χιονοθύελλα των τελευταίων δεκαετιών. Τέσσερις πολιτείες έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το θερμόμετρο πέφτει ακόμη και 10 βαθμους κάτω από το 0. Χάος από την κακοκαιρία επικρατεί και στη Γερμανία, με σοβαρά προβλήματα να σημειώνονται στα αεροδρόμια της χώρας ενώ νέες προειδοποιήσεις για χιονοπτώσεις καταγράφονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

A look at the scenes from in and around the #KansasCity metro. 👇 A potent winter storm continues to affect millions across the country. See our LIVE BLOG on our app.https://t.co/R0X3qdVPpP pic.twitter.com/ca9ULrof5B January 5, 2025

Από το Κάνσας μέχρι το Νιού Τζέρσει και από το Μιζούρι μέχρι την αμερικανική πρωτεύουσα, οι πολιτείες έχουν μπει στο ψυγείο. Οι δρόμοι είναι παγοδρόμια και είναι σχεδόν αδύνατες οι μετακινήσεις.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί Κάνσας, Κεντάκι, το Άρκανσο, η Βιρτζίνια. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται και χιλιάδες καθυστερούν εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών. Λουκέτο μπήκε σε σχολεία και κυβερνητικές υπηρεσίες καθώς το θερμόμετρο έχει παγώσει σε κάποιες περιοχές ακόμη και στους -10 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκονται στο σκοτάδι και το δρομύ ψύχος, λόγω ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

🌨️🚗 A powerful ice storm created impossible driving conditions, paralyzing Kansas City metro highways. Drivers faced pile-ups, miles of traffic jams, and closures on Saturday.



This ice storm is part of a massive winter system bringing blizzard conditions, record-breaking snow,… pic.twitter.com/CvH45Kd0NW — Weather & Radar USA (@WeatherRadar_US) January 5, 2025

📢 “Please stay home,” Kansas City emergency officials told residents due to highways being completely snow or ice-packed as of mid-morning Sunday. Millions of Americans continue to face wintry impacts through the weekend and Monday. The storm will continue to shift east towards… pic.twitter.com/3uI7qxWs5I — Weather & Radar USA (@WeatherRadar_US) January 5, 2025

Many states across the USA have been hit by a huge winter storm expected to bring the heaviest snowfall and coldest temperatures in over a decade.



More info here: https://t.co/1fJFo6Tjsn



Here are wintry scenes from Nebraska and New York 👇 pic.twitter.com/0lM0cXWwzZ — BBC Weather (@bbcweather) January 5, 2025

Η σφοδρή κακοκαιρία, κινείται πλέον βορειοανατολικά με κατοίκους και αρχές στην Ουάσιγκτον να προετοιμάζονται για πυκνή χιονόπτωση και τσουχτερό κρύο ενώ οι κεντρικές αμερικανικές πολιτείες παραμένουν σε συνθήκες Σιβηρίας.

Στη Γερμανία, η Φρανκφούρτη, το Μόναχο, η Βάδη Βυρτεμβέργη είναι μόνο μερικές από τις Γερμανικές πόλεις που βρίσκονται αντιμέτωπες με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.

Ο παγετός στο οδόστρωμα προκάλεσε καραμπόλα σε δρόμο της Νότας Σαξονίας, με τουλάχιστον 5 τραυματίες. Οδηγοί παγιδεύτηκαν λόγο του χιονιά ενώ οι χιονοθύελλες εξαπλώνονται από το νοτιοδυτικά, θέτοντας σε συναγερμό σχεδόν ολόκληρη τη Γερμανία.

Την ίδια ώρα, νέες προειδοποιήσεις για χιονοπτώσεις καταγράφονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη Νότια Αγγλία να αντιμετωπίζει και τον κίνδυνο πλημμυρών.

Έχουν καταγραφεί αμέτρητες συγκρούσεις με μικρή ταχύτητα, έχουν κλείσει δρόμου λόγω της ακινητοποίησης φορτηγών. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν από την βορειοδυτική Αγγλία στην βορειοανατολική είναι όλοι κλειστοί από την μια κατεύθυνση, αναφέρει ο δημοσιογράφος του BBC, Νικ Κάρνετ.

Οι βρετανικές Αρχές καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για χιονοθύελλες και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.