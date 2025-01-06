Μετά την αποτυχία του απερχόμενου καγκελάριου Καρλ Νεχάμερ να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος (ÖVP), του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPÖ) και των φιλελεύθερων NEOS, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν έδωσε πριν από λίγο την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στην Αυστρία στον αρχηγό του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ) και νικητή των εκλογών του περασμένου Σεπτεμβρίου Χέρμπερτ Κικλ.

«Μπορεί να έχω ορισμένες επιθυμίες, αλλά ο σεβασμός προς τους ψηφοφόρους απαιτεί να αποδεχτώ αυτήν την πλειοψηφία», δήλωσε ο προερχόμενος από τους Πράσινους κ. Φαν ντερ Μπέλεν, ο οποίος είχε δεχθεί κριτική για την απόφασή του να αναθέσει την πρώτη διερευνητική εντολή στο δεύτερο κόμμα (ÖVP). Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος δήλωσε οτι αποτελεί τώρα συνταγματικό καθήκον του κ. Κικλ «να διερευνήσει τις πιθανότητες μιας κυβέρνησης με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% και το ÖVP είναι το μόνο που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα», τόνισε ωστόσο ταυτόχρονα ότι «μια αυστριακή κυβέρνηση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σεβαστεί ορισμένους βασικούς πυλώνες: κράτος δικαίου, διάκριση των εξουσιών, ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και συμμετοχή στην ΕΕ».

Ο μεταβατικός πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος Κρίστιαν Στόκερ έχει ήδη δηλώσει πρόθυμος να διαπραγματευτεί με το Κόμμα της Ελευθερίας.

Έξω από το προεδρικό ανάκτορο Χόφμπουργκ είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης από την ακροδεξιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

