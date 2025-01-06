Η ιαπωνική χαλυβουργία Nippon Steel και η αμερικανική U.S. Steel θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν για «παράνομη ανάμιξη» στο σχέδιο εξαγοράς της U.S. Steel από τον ιαπωνικό κολοσσό της χαλυβουργίας, ανακοίνωσαν σήμερα.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι δύο όμιλοι αναφέρουν πως κατέθεσαν προσφυγή ενώπιον αμερικανικού εφετείου για να αμφισβητήσουν τη διαδικασία εξέτασης της εξαγοράς του U.S. Steel από τον Nippon Steel, ισχυριζόμενοι ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν χρησιμοποίησε την επιρροή του με αδικαιολόγητο τρόπο για πολιτικούς σκοπούς.

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι μπλοκάρει αυτή την εξαγορά ύψους 14,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκτιμώντας ότι δημιουργεί «κινδύνους» για την εθνική ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

