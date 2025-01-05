Γερμανία: Προβλήματα σε αεροδρόμια λόγω της κακοκαιρίας

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε εκατοντάδες πτήσεις στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, της Στουτγκάρδης προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα.

Τα σοβαρότερα προβλήματα διαπιστώνονται στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, τουλάχιστον 120 απογειώσεις και προσγειώσεις από τις 1.090 που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για σήμερα έχουν ήδη ακυρωθεί, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης του αεροδρομίου, Fraport. Οι διάδρομοι προσγείωσης έπρεπε να καθαριστούν επειδή η ορατότητα ήταν κακή, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις προκαλεί η διαδικασία αποπάγωσης των αεροσκαφών, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Στο αεροδρόμιο του Μονάχου τα προβλήματα είναι πιο περιορισμένα, με λίγες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του πτητικού προγράμματος, όπως και στη Στουτγκάρδη, όπου οι υπηρεσίες ζητούν από τους επιβάτες να προσέρχονται αρκετά νωρίτερα στο αεροδρόμιο.

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας διαπιστώνονται και στη λειτουργία των σιδηροδρόμων, κυρίως στην περιοχή της Φρανκφούρτης, ενώ οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, όπου μπορεί να υπάρχει χιόνι ή πάγος. Στην Κάτω Σαξονία, στη Βαυαρία και στη Θουριγγία έχουν καταγραφεί από χθες το βράδυ περίπου 120 τροχαία ατυχήματα, χωρίς ωστόσο σοβαρούς τραυματισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.