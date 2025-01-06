Το Βερολίνο υποβάθμισε την επιρροή του Ίλον Μασκ στην γερμανική κοινωνία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χεμπεστράιτ υποβάθμισε την επιρροή που μπορεί να ασκήσει ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ίλον Μασκ στη γερμανική κοινωνία ενόψει των εκλογών του Φεβρουαρίου.

«Οι κανονικοί άνθρωποι, οι λογικοί άνθρωποι, οι ευπρεπείς άνθρωποι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα.

Φερόμαστε λες και οι δηλώσεις του κ. Μασκ στο Twitter (πλατφόρμα Χ) θα μπορούσαν να επηρεάσουν μια χώρα 84 εκατομμυρίων ανθρώπων είτε με ψέματα είτε με μισές αλήθειες ή με τη διατύπωση απόψεων. Αυτό πολύ απλά δεν ισχύει» δήλωσε ο κ. Χεμπεστράιτ σχολιάζοντας τις πρόσφατες παρεμβάσεις του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της πλατφόρμας «Χ» υπέρ της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και εναντίον του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και του ομοσπονδιακού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Ο Μασκ έχει αποκαλέσει «ανόητο» τον Σολτς και ισχυρίστηκε ότι θα «χάσει» τις γερμανικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Φεβρουαρίου.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει επιτεθεί και σε άλλους Γερμανούς πολιτικούς, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, ο οποίος όπως και ο Σολτς προέρχεται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, «αντιδημοκρατικό τύραννο».

Παράλληλα, υποστήριξε την AfD, πυροδοτώντας πολιτική θύελλα στη Γερμανία, με το Βερολίνο να τον κατηγορεί ότι επιδιώκει να παρέμβει στις επερχόμενες εκλογές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla έχει αποκτήσει μεγάλη επιρροή στην πολιτική σκηνή, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, την οποία κατέχει, ως μέσο για να προωθήσει τις απόψεις του.

Σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια συνομιλία με την αρχηγό του AfD Άλις Βάιντελ, η οποία είναι η επιλογή του κόμματος για τη γερμανική καγκελαρία ενόψει των πρόωρων εκλογών του Φεβρουαρίου, την ερχόμενη Πέμπτη .

Στη συνέντευξή του στο Stern, ο Σολτς υποσχέθηκε να «παραμείνει ψύχραιμος» απέναντι σε αυτές τις προσωπικές επιθέσεις.

«Ως Σοσιαλδημοκράτες, έχουμε συνηθίσει στο γεγονός ότι υπάρχουν πλούσιοι επιχειρηματίες των μέσων ενημέρωσης που δεν εκτιμούν τη σοσιαλδημοκρατική πολιτική — και δεν κρύβουν τις απόψεις τους», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

