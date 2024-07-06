«Κακή παρένθεση» χαρακτηρίζει ο Μπάιντεν στο ABC News την εικόνα του στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε και πάλι το debate με τον Ντόναλντ Τραμπ «ένα κακό επεισόδιο», σε συνέντευξή του στο ABC News και στον Τζορτζ Στεφανόπουλος.

Συμπλήρωσε ότι η κλονισμένη απόδοσή του οφειλόταν στην κακή προετοιμασία, την εξάντληση και την ασθένεια.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για κάποια σοβαρή κατάσταση. Ήμουν εξαντλημένος. Δεν άκουσα το ένστικτό μου όσον αφορά την προετοιμασία και είχα μια κακή νύχτα», είπε ο Μπάιντεν.

«Ένιωθα απαίσια», πρόσθεσε με τη φωνή του βραχνή και μερικές φορές σταματώντας. «Ρώτησα τους γιατρούς αν έκαναν τεστ για τον COVID επειδή προσπαθούσαν να καταλάβουν τι πήγε λάθος. Έκαναν ένα τεστ για να δουν αν είχα κάποια μόλυνση, κάποιον ιό. Δεν είχα. Ήταν απλώς ένα πολύ άσχημο κρυολόγημα».

Ο Μπάιντεν πρόσθεσε ότι δεν έφταιγε κανένας άλλος παρά μόνο ο ίδιος του και ότι δεν είχε ξαναδεί το debate.

«Μπορώ να τρέξω τα 100 μέτρα; Όχι. Αλλά είμαι ακόμα σε καλη κατάσταση», επεσήμανε σε άλλο σημείο της συνέντευξης του ο 81χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος, ενώ παράλληλα σημείωσε:

«Αν κατέβει ο Θεός και μου πει ότι δεν μπορώ να κερδίσω, τότε ίσως αποσυρθώ».

«Ο Μπάιντεν φαίνεται καλύτερος από το ντιμπέιτ, αλλά δεν αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα της στιγμής», σύμφωνα με τους αναλυτές

Στον απόηχο της συνέντευξης, αναλυτές εκτιμούν πως ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται καλύτερος από το ντιμπέιτ αλλά δεν υπάρχει κάτι που να καθησυχάζει όσους ανησυχούν ότι μπορεί να χάσει από τον Τραμπ.

«Κάποια πράγματα δημιουργούν νέες ανησυχίες, ότι δεν καταλαβαίνει την δύσκολη θέση που βρίσκεται μετά το ντιμπέιτ και για τις δημοσκοπήσεις. Στην ερώτηση εάν τον Γενάρη χάσει από τον Τραμπ τι θα σκεφτεί,είπε:

'Θα νιώσω ότι έκανα το καλύτερο δυνατό. Δεν υπάρχει κάτι σε αυτήν την συνέντευξη που θα τον ωθήσει στην έξοδο, αλλά όχι και κάτι που θα ηρεμήσει αυτούς που του ζητούν να φύγει'.

Από την πλευρά τους, ανταποκριτές του Λευκού Οίκου σχολιάζουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει να μην αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα της στιγμής. «Αυτός ανησυχεί για μια κακή βραδιά στο ντιμπέιτ, κάποιοι ανησυχούν γενικά πως δεν έχει ο,τι χρειάζεται για να κερδίσει», υπογραμμίζουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.