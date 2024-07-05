«Είμαι υποψήφιος και θα κερδίσω πάλι» τις προεδρικές εκλογές, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο 81χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος επανέλαβε σε ομιλία του στο Ουισκόνσιν ότι παραμένει στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου και «δεν θα επιτρέψει στην τηλεμαχία να σβήσει χρόνια δουλειάς».

Λίγο νωρίτερα, η Δημοκρατική κυβερνήτρια της Μασαχουσέτης Μόρα Χίλι προέτρεψε τον Μπάιντεν «να ακούσει τον αμερικανικό λαό και να εξετάσει με περίσκεψη εάν παραμένει η καλύτερη ελπίδα μας για να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ», καθώς μετά την καταστροφική τηλεμαχία εντάθηκαν οι ανησυχίες για την υγεία και τη διανοητική κατάσταση του προέδρου.

Σύμφωνα εξάλλου με την εφημερίδα Washington Post, o γερουσιαστής Μαρκ Ρ. Γουόρνερ προσπαθεί να συγκεντρώσει μια ομάδα άλλων Δημοκρατικών γερουσιαστών που θα ζητήσουν από τον Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα. Η εκπρόσωπός του, η Ρέιτσελ Κόεν, ούτε επιβεβαίωσε, ούτε όμως και διέψευσε ότι ο γερουσιαστής πιστεύει ότι ο Μπάιντεν πρέπει να αποσυρθεί. «Όπως και πολλοί άλλοι στην Ουάσινγκτον και τη χώρα, ο γερουσιαστής Γουόρνερ πιστεύει ότι αυτές είναι κρίσιμες ημέρες για την εκστρατεία του προέδρου και το ξεκαθάρισε στον Λευκό Οίκο», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, ο Γουόρνερ θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή.

Εκπροσωπεί επίσης μια Πολιτεία, τη Βιρτζίνια, που ο Μπάιντεν θα πρέπει να κερδίσει τον Νοέμβριο εάν θέλει να διατηρήσει τις ελπίδες του για επανεκλογή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

