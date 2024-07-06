Ισημερινός: Η αστυνομία απελευθέρωσε 49 ανθρώπους που είχαν απαχθεί από καρτέλ

Η αστυνομία του Ισημερινού απελευθέρωσε 49 ανθρώπους που κρατούνταν από μια εγκληματική οργάνωση που τους υποχρέωνε να εργάζονται σε ένα ορυχείο, όπως έγινε γνωστό από επίσημη πηγή.

«Κατά τη διάρκειας μιας επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος, η αστυνομία κατάφερε να διασώσει 49 ανθρώπους που είχαν απαχθεί από την επικίνδυνη συμμορία Λος Λόμπος στην επαρχία Αζουάι», ανέφερε η προεδρία της χώρας στην πλατφόρμα Χ.

Το καρτέλ Λος Λόμπος («Οι Λύκοι») είναι μια συμμορία που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες εγκληματικές ενέργειες στον Ισημερινό.

Σύμφωνα με την προεδρία, κατασχέθηκαν επίσης όπλα και εκρηκτικά. Στις φωτογραφίες από την αστυνομική επιχείρηση, σε μια ορεινή τοποθεσία των Άνδεων, διακρίνονται ένοπλοι αστυνομικοί και στρατιώτες να μπαίνουν στις σήραγγες του ορυχείου για να απελευθερώσουν τους ομήρους. Ο συνταγματάρχης Χοσέ Βάργκας, ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, είπε ότι χρειάστηκε «να αποκρούσουν μια ένοπλη επίθεση πολλών ατόμων».

Μεταξύ των ομήρων που απελευθέρωθηκαν είναι ένα παιδί και τρεις γυναίκες.

Κοντά στο ορυχείο, στην κοινότητα Καμίλο Πόνσε Ενρίκες, βρέθηκαν επίσης ανθρώπινα λείψανα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

