Ο Μάικ Κουίγκλι ο 4ος Δημοκρατικός βουλευτής που καλεί τον πρόεδρο Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του

Ο Μάικ Κουίγκλι έγινε ο τέταρτος Δημοκρατικός βουλευτής που προτρέπει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, 4 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Μιλώντας στο MSNBC, ο βουλευτής Μάικ Κούιγκλι, ο οποίος εκπροσωπεί το Ιλινόι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναγνωρίζει ότι στον πρόεδρο Μπάιντεν οφείλεται «ευγνωμοσύνη», υπογραμμίζει ωστόσο πως «το μόνο που μπορείτε να κάνετε τώρα» για «να αποτρέψετε την απόλυτη καταστροφή», είναι «να παραιτηθείτε και να αφήσετε κάποιον άλλον να το κάνει αυτό» (σ.σ. δηλαδή να είναι αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου).

BREAKING: Rep. Mike Quigley (D-IL) calls on Biden to exit the race:



"Mr. President, your legacy is set. We owe you the greatest debt of gratitude. The only thing that you can do now to cement that for all time and prevent utter catastrophe is to step down and let someone else… pic.twitter.com/tnWOxja5lF — All In with Chris Hayes (@allinwithchris) July 5, 2024

Οι άλλοι τρεις βουλευτές των Δημοκρατικών που έχουν καλέσει τον πρόεδρο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την εκλογική κούρσα είναι οι Λόιντ Ντόγκετ (Τέξας), Ραούλ Γκριχάλβα (Αριζόνα) και Σεθ Μούλτον (Μασαχουσέτη).

