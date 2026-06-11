Ο Τραμπ καλεί τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν τον νόμο «Save America»

Να ψηφίσουν άμεσα τον νόμο Save America κάλεσε τους ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Καλώ τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ και να ψηφίσουν το επερχόμενο νομοσχέδιο συμφιλίωσης ύψους 350 δισ. δολαρίων (Recon 3.0) — το οποίο, κατόπιν αιτήματος του μεγάλου Υπουργείου Πολέμου μας, θα περιλαμβάνει επίσης και τον νόμο SAVE AMERICA» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

«Όχι παιχνίδια, όχι καθυστερήσεις και όχι αδύναμοι συμβιβασμοί! Κάντε το το συντομότερο δυνατό» πρόσθεσε.

Τα σχόλιά του έρχονται μία ημέρα μετά από δηλώσεις της προέδρου της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας, Σούζαν Κόλινς (Ρεπουμπλικανή από το Μέιν), και του επικεφαλής της υποεπιτροπής Άμυνας, Μιτς ΜακΚόνελ (Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι), οι οποίοι εξέφρασαν επιφυλάξεις για τον νόμο.

Η Κόλινς χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «τρομερό ρίσκο» και δήλωσε ότι πιθανότατα θα δημιουργήσει «αστάθεια χρηματοδότησης» για τις αμυντικές προσπάθειες.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το μέτρο είναι κρίσιμο και είπε πως αποτελεί τον «ΜΟΝΟ δρόμο» για τον πλήρη στρατιωτικό προϋπολογισμό των 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που χρειάζονται οι στρατιωτικές δυνάμεις για να χτίσουν «το οπλοστάσιο της ελευθερίας».

Είπε επίσης ότι τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του «Golden Dome», την παραγωγή μαχητικών F-47 και B-21, καθώς και για την ενίσχυση των αποθεμάτων πυρομαχικών.

Το μήνυμά του έρχεται μετά από πρόσφατη ανάλυση που έδειξε ότι θα χρειαστούν χρόνια για την αναπλήρωση προηγμένων οπλικών συστημάτων που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν.

Ορισμένοι νομοθέτες έχουν εκφράσει ανησυχίες καθώς ο νόμος περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις όπως η απόδειξη υπηκοότητας για την ψήφο στις εκλογές, φωτογραφική ταυτότητα και περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιστολική ψήφο, εκτός από περιπτώσεις ασθένειας, αναπηρίας, στρατιωτικής υπηρεσίας ή ταξιδιού.

«Ο SAVE America δεν έλαβε ούτε 50 ψήφους την περασμένη εβδομάδα στη Γερουσία» δήλωσε ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας John Thune (Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Ντακότα).

Πηγή: skai.gr

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