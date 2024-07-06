Τουλάχιστον 12 νεκροί και 55 τραυματίες σε επιθέσεις στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή από ρωσικά πλήγματα στην ανατολική Ουκρανία, ενώ ουκρανικές επιθέσεις σε κατεχόμενα εδάφη στοίχισαν τη ζωή σε 5 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό 26 άλλων, σύμφωνα με αναφορές τοπικών αξιωματούχων.

Ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ ανακοίνωσε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στην πόλη Κομάρ, όπου καταστράφηκαν κατοικίες, καταστήματα και ένα κτίριο γραφείων. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας ήταν ο απολογισμός πυραυλικής επίθεσης στην πόλη Ουκραΐνσκ της ίδιας περιφέρειας, συμπλήρωσε.

«Είναι επικίνδυνο να μένει κανείς εδώ, όπως και στην υπόλοιπη περιφέρεια Ντονέτσκ», έγραψε ο Βαντίμ Φιλάσκιν σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, προτρέποντας ξανά τον άμαχο πληθυσμό να απομακρυνθεί για λόγους ασφαλείας.

Πέντε άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και οκτώ τραυματίστηκαν από δύο ρωσικούς βομβαρδισμούς, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά μιας ώρας, στην πόλη Σελίντοβε, κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ανέφερε νωρίτερα ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ.

Την ίδια ώρα, στα κατεχόμενα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας, διορισμένοι από τη Μόσχα αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν από πύραυλο HIMARS που εκτόξευσαν οι ουκρανικές δυνάμεις στην πόλη Βολνοβάχα της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από ουκρανικό βομβαρδισμό στο Περβομάισκ της γειτονικής περιφέρειας Λουχάνσκ. Αργότερα στην ίδια περιοχή αναφέρθηκαν δύο θάνατοι από πλήγμα που αποδίδεται στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

