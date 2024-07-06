Η ουγγρική κυβέρνηση ακύρωσε ραντεβού με τη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ

Η ουγγρική κυβέρνηση ακύρωσε νωρίτερα απόψε το προγραμματισμένο για τη Δευτέρα ραντεβού με τη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ στη Βουδαπέστη, μετά την κριτική που εξέφρασε το Βερολίνο για την επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη λύπη του για την ακύρωση του ραντεβού της κυρίας Μπέρμποκ με τον ούγγρο υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Στσιγιάρτο, επειδή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «μια σοβαρή και ειλικρινής προσωπική συνομιλία μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών θα ήταν σημαντική, λόγω και του αιφνιδιαστικού και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση ταξιδιού του κ. Όρμπαν στη Ρωσία».

Ο Βίκτορ Όρμπαν, η χώρα του οποίου ανέλαβε την 1η Ιουλίου την εκ περιτροπής προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το τρέχον εξάμηνο, συναντήθηκε χθες (Παρασκευή) με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας την αντίδραση τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς τόνισε ότι ο ούγγρος πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων των χωρών, αλλά δεν εκπροσωπούσε σε καμία περίπτωση το σύνολο της ΕΕ. Σημείωσε μάλιστα ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για το ταξίδι στη Μόσχα.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εκπροσωπείται από τον ύπατο εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ», δήλωσε ο κ. Σολτς και πρόσθεσε ότι «η θέση της ΕΕ είναι πολύ σαφής: καταδικάζουμε τη ρωσική στρατιωτική επίθεση, υποστηρίζουμε την Ουκρανία οικονομικά και με όπλα και αυτό οργανώνεται από την ΕΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

